La noche del 27 de febrero de 2005, Jorge Drexler no pudo cantar su canción 'Al otro lado del río' durante la ceremonia de los premios Óscar porque la Academia determinó que el cantante uruguayo no era “lo suficientemente famoso” para cantar en la transmisión por televisión.

Antonio Banderas lo reemplazó en la que sigue siendo una patética muestra de hipocresía de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Horas antes de la ceremonia, el cantautor lucía digno, contento, nervioso y solo en la mitad del blanco y amplio lobby del hotel Four Seasons, esperando a que lo abordara la prensa. Su canción se llevó el Óscar unas horas después. Fue la primera vez en la historia que una canción que no era en inglés se llevaba la codiciada estatuilla.

Diecisiete años después, Drexler está nuevamente nominado al premio Grammy por su más reciente álbum, 'Tinta y tiempo', que lo traerá a Colombia a dos conciertos en Bogotá y Medellín, esta semana. Maravillado con el cosmos, optimista como nunca, Drexler odia la nostalgia y defiende lo nuevo, así lo nuevo no le guste. “Sufrimos de neofobia”, me dice desde su casa en Madrid, desde donde también reflexiona sobre el caos y la primera célula que sintió amor, gestora también del inicio de su nuevo álbum. “Pero tampoco podemos alabar todo lo nuevo simplemente porque lo es”, replica. “Simplemente –agrega– tenemos que aprender a escuchar el miedo de los demás por las cosas nuevas”.

Su profunda inquietud literaria, científica, artística y musical lo lleva a brincar de temas con facilidad y malabarismo discursivo. Drexler puede hablar de Pessoa y de Rubén Darío, de Borges y de Rosalía, del telescopio James Webb y de C. Tangana con enciclopédica y veloz destreza. Con este último –con Tangana– ha logrado una maravillosa dupla de canciones que le merecieron un Grammy Latino por Nominao –del álbum 'El madrileño', de 2021–, y que ahora le dan una nominación por el favor devuelto en 'Tinta y tiempo'. “Tocarte es una canción cuya métrica no tiene nada que ver con nada que he escrito antes”, explica.

“La homofonía, la persistencia de la rima en todos los versos, lo más odiado por el verso clásico, esto de decir: ‘valiente o gallina / la bolsa o la vida / picar medicina / chupar golosina / beber tu saliva / perder la partida / jugarme la vida / buscarme la ruina…’ es un recurso del trap. Es infantil”, dice.

Sin embargo, la destreza del discurso no hace fácil el proceso compositivo de 'Tinta y tiempo'. Es por ahí precisamente que arranca esta charla con el músico uruguayo.

Usted dice que este disco fue muy difícil de hacer. ¿Por qué?

​

Identifiqué tres razones: al principio, la pandemia, la ausencia de vida exterior que había derivado en una ausencia de vida exterior, que es difícil de entender, porque es muy importante el aislamiento para escribir. Pero no es lo mismo el aislamiento impuesto al aislamiento voluntario. La ausencia completa de contacto fue muy perniciosa. Ahora: no soy una persona nostálgica, pero alguien me hizo acordar que este año se cumplen 30 años del primer disco. La acumulación de años y canciones pesa; no debería, pero lo hace. Igual que el tercer factor que fue firmar con una nueva discográfica, Sony, un nuevo equipo de trabajo luego de trabajar con otra gente intensamente. No hay nada peor que las expectativas: El disco anterior –'Salvavidas de hielo'– se ganó tres Latin Grammy y era un disco minimalista, pequeño, sin videoclips. La canción que ganó como mejor canción –'Telefonía'– no tenía un videoclip. Después de que a un disco así le fuera bien, entré en un mundo de aislamiento, de expectativas, de que todo lo que escribía tenía mucho peso porque venía cargado de ellas. Por eso, el disco nuevo está lleno de intentos, de volver a empezar, de volver a ser principiante, de quitarle peso a todo y ganar liviandad. Tener esa sensación de inexperiencia, de ingenuidad: que aunque sea el mismo ritual, sea un nuevo desconcierto.

¿Y eso es fácil de hacer?

​

Es muy difícil. En algunos aspectos es imposible porque no se puede obviar la experiencia. Pero sí se puede hacer un ejercicio meditativo. Hay ámbitos en que es imposible. Es como la canción de John Lennon, (Just Like) Starting Over.

¿La que lleva el ‘Just Like’ entre paréntesis?

​

Esa misma. Ese paréntesis es sinónimo de que no es que se pueda, pero se puede intentar. En la vida el ‘como si…’ es más importante que la realización concreta. Es más importante mostrar la intención que la finalidad. Porque la intención es el trayecto y el resultado es menos importante que el trayecto.

En ese camino entre 'Salvavidas de hielo' y 'Tinta y tiempo' siente uno un proceso cíclico de escribir. ¿Es cíclico usted?

​

La única razón en realidad por la que se extiende el período de grabación entre los discos es porque ha mejorado mucho mi calidad de trabajo en materia de conciertos. Cuando estoy de gira no escribo. No puedo escribir, porque en vez de estar encerrado en un hotel estoy aprendiendo a bailar vallenato, que me parece más importante, o paseando por Medellín, conociendo, o yendo a La Candelaria, en Bogotá, a dar una vuelta. Soy muy curioso, me interesa mucho conocer gente, pasos de baile, gastronomía, pasos de música… el hecho de que se hayan extendido las giras aumenta la distancia entre los discos. Pero sí que tengo un ciclo: solo escribo si es imprescindible. No escribo nunca todo el tiempo. Desde que terminé la última canción del disco –Bendito desconcierto–, en octubre, no he vuelto a escribir una línea de canciones y así puedo pasar dos años sin escribir. Con respecto a si funciona una rutina determinada, la respuesta mía es la del maestro Leonard Cohen: nada funciona. Ayuda disponerse en actitud de trabajo. Es como entrenar. Es una disciplina mental. Cada acto tuyo, cada golpe de luz, cada conversación que escuchas en el supermercado, se vuelve parte de la disciplina. Pero es un periodo muy traumático: soy mala pareja, mal padre, mal amigo. Es un momento de mi vida en que estoy pensando solo en eso. No es un acto disfrutable. Pero una vez que termino eso, lo guardo y me dedico a lo que estoy ahora: a vivir la vida y celebrar el milagro increíble de volver a encontrar canciones, canciones nuevas, que se tocan en el concierto todas. Es un acto de revalorización del presente mío.



Es como escribir, que es tan mal agradecido.

​

Es una batalla que gana la hoja en blanco. Por eso, la portada del disco es la hoja en blanco. Yo muestro diez victorias, pero por cada 10 victorias, hay 100 batallas perdidas. Son muy pocas las veces que se cierra una cosa que empieza. Igual que un espermatozoide de 300 millones que logra entrar en el óvulo. La vida es un ejemplo muy claro: somos entidades biológicas y muchos dicen que nuestros fenómenos se manejan siguiendo ritmos biológicos. En este ciclo estoy en el de tocar en vivo las canciones.

¿Cómo sabe cuándo la batalla está perdida con una canción?

​

No es fácil darse cuenta, ¿eh? Muchas veces quedan en suspenso. Canciones que parecían batallas perdidas hace tres años de repente pueden ser ganadas con una resolución que se encontró por un momento.

Es decir, se quedan.

​

Algunas sí. Hay canciones que quedaron grabadas que son batallas perdidas. Y no voy a decir cuáles son, por pudor (risas).

¿En la medida en que va haciendo las canciones va pensando en los colaboradores? Es decir, ¿va encontrando estas canciones y diciendo: ‘esta canción funciona con Manuel Buscaglia, esta otra con Noga Erez, esta otra con Rubén Blades’, y así?

​

Nunca voy pensando las colaboraciones. Todas las colaboraciones, desde el disco anterior, fueron decididas con llamadas telefónicas dos días antes. La colaboración con Blades iba en otra dirección y a último momento decidí llamarlo porque opté por que esa décima se hiciera a modo de canto de mejorana panameño. Lo de Noga Erez fue por Instagram, me respondió con un ‘let’s collab!’ (colaboremos). Quizá la más pensada de todas fue la de C. Tangana (en la canción Tocarte, porque a Tangana lo conocí en los Latin Grammy de 2018 y me llamó mucho la atención el trabajo que había hecho en El mal querer, de Rosalía, con las letras. Lo elogié en la alfombra roja y para sorpresa mía también me dijo que le gustaba mi trabajo, pero no sabía que estaba en un proceso de reconexión con la canción de raíz. A los dos nos sirvió mucho: yo estaba en un proceso de ampliar, abrir. Ya por esa época estaba hablando de no entrar en falsos enfrentamientos entre la música urbana y la canción. De no pensar la música desde la nostalgia, desde el ‘todo tiempo pasado fue mejor’. Aprendí eso en Colombia.



¿Cómo lo aprendió?

​

Trabajando con Mario Galeano en el hecho de venerar la tradición y la novedad al tiempo. El trabajo de Mario con Onda Trópica, con Frente Cumbiero y Los Pirañas es atemporal. Es una nostalgia contemporánea. Aunque Colombia siente que su país está desintegrado, hay un impulso de integración muy poderoso en las disciplinas artísticas. Y cuando algo empieza en el arte, tarde o temprano –ojalá– se expande al resto de la sociedad. En ese sentido, Colombia tiene una valorización de su propia música muy intensa. Es un país herido, pero tiene un amor propio que subsiste.

Volvamos a la nostalgia. La nostalgia está tomándose el pop y va cerrándoles las vías a la innovación y a la construcción de nuevas canciones. Canciones como Runnin’ Up That Hill de Kate Bush del 85 están reapareciendo. Pero en sus letras no hay nostalgia.



Nunca fui nostálgico. Voy a decirle dos cosas, una de ellas es que el paradigma bélico está basado en dos miradas: la que mira hacia atrás y la que mira hacia adelante. La invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo. Es un país que busca ese ‘Make Russia Great Again’ que rima con el ‘Make America Great Again’, de Donald Trump. Y que puede verse desde lo pop o desde lo político, y que puede ser muy peligroso. Por otro lado, la neofobia, que consiste en decir que ‘tu música es una mierda porque no tienes mi edad’. Es una discriminación etaria. Porque la música buena era la de antes. Es la fobia a lo nuevo, a la novedad y en definitiva termina siendo un miedo al que se viste diferente a mí, al que tiene opciones sexuales diferentes a las mías… estamos parados sobre hombros de gigantes: hay que escuchar a Monteverdi, hay que escuchar a Verdi, también. Hay que leer el Cantar de los Cantares y leer sobre la Epopeya de Gilgamesh, el Inmortal… pero hay que tener fe en la interpretación que hacen los jóvenes de los gigantes sobre los cuales están parados. Todas las generaciones tienen gente brillante. Igual que gente corrupta o mediocre. Ese miedo que la gente tiene a lo nuevo, sin embargo, debe ser respetado. Hay que entender que la gente tiene miedo. Y hay que oír el miedo de las personas. Cuando se vuelve violencia, discriminación, homofobia o xenofobia, hay que frenarlo. Pero hay que entenderlo y no hay que reírse del miedo, porque es un miedo real. Colombia es un país que tiene mucho que explicarle al mundo sobre el miedo, la pacificación, la integración, la memoria y el perdón.

