Drew Barrymore muestra su nueva figura tras perder 9 kilos

Con un vestido de baño amarillo, Drew Barrymore mostró su nueva figura tras un largo trabajo para bajar nueve kilos.

La conductora tuvo un cambio radical gracias a ejercicios y alimentación para bajar de peso, todo de la mano de su entrenadora Marnie Alton.

"Esta mujer es mi maestra desde hace mucho tiempo y una querida e importante amiga. Ella me ha ayudado. Me ha curado. Me ha animado a seguir adelante cuando sentía que ser fuerte era una tarea insuperable ", escribió.



"Marnie ha sido quien me ha traído hasta aquí", agregó la conductora, que anunció que la nueva temporada de su programa de entrevistas empieza el 13 de septiembre.

Tan pronto subió la foto, sus seguidores alabaron su nuevo aspecto. La presentadora tiene 14 millones de fans.