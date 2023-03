“Me fui porque veía que para mí no pasaba nada en Cali, que no se me daba ninguna oportunidad”. De esta manera, Drea Dury explica la razón que la llevó a salir de Colombia en 2014 rumbo a Bélgica y embarcarse en un viaje que hoy la tiene codeándose con grandes intérpretes y productores de música.

Nunca dudó de su talento, el mismo del que ella misma se sorprendió cuando en la versión francesa del programa de televisión The Voice, en 2018, los jurados dieron vuelta a sus sillas para conocer el rostro de la colombiana que hacía una versión en español de Rude Boy, de Rihanna. Aunque Drea no ganó el concurso, el video de esa primera presentación en la televisión francesa lleva ya más de 30 millones de visualizaciones en YouTube y le ha dado la oportunidad de desarrollar una prometedora carrera como solista.

Drea está en Colombia presentando su segundo proyecto musical llamado Palmera Nights, del cual acaba de hacer el lanzamiento del sencillo Lick.

Está presentando, Lick, su nuevo tema.

Lick es el segundo sencillo del proyecto en el que estoy trabajando y es la canción, digamos, más ligera y por eso también la quería sacar como sencillo. Cuando hago canciones siempre me imagino el video, la parte visual, en qué mundo quiero que la gente se meta y esa canción habla de cuando uno está solo en casa, escuchando música, cuando nadie lo ve, uno no se siente juzgado, y quería que en el video se sintiera eso.

El video tiene algo de cinematográfico y de íntimo y personal...

Me inspiré en la película Flashdance, en la que hay una parte donde suena el tema Maniac (Michael Sembello) y está una joven bailando sola en su casa. Me acordé de la película y quise que el video tuviera el mismo flow. Como la canción habla de esa ligereza y de ese momento de desinhibición quería que se sintiera así en las imágenes y por eso trabajamos con un coreógrafo. El reto era que todo se mantuviera centrado en un solo personaje, que soy yo, bailando una coreografía en un mismo lugar.

Si tuviera que elegir un género musical para ubicarse, ¿en cuál lo haría?

Soy de un país donde tenemos gran cantidad de géneros musicales y por eso nunca he querido encasillarme, pero sí tengo mucho ese color afrobeat y R&B, y me gusta que mis canciones lo tengan cuando escribo. Me encanta hacer arreglos vocales y siempre tienen esos tintes R&B, así esté haciendo una bachata o un reguetón.

¿A qué se refiere cuando dice que Lick es su tema “más ligero” del proyecto musical?

Podría ser el tema más feliz, más colorido, porque el proyecto es una continuación de mi primer trabajo, Atardece. Este nuevo proyecto se llamará Palmera Nights y entramos más en la noche, de salir de rumba.

¿De qué habla Lick?

De seducción. Le estoy hablando a una persona que me gusta, no defino si es hombre o mujer, porque me gusta hablar abiertamente de sexualidad. Creo que las mujeres deberíamos tener más esa libertad, nos cohíben de hablar de esos temas. Me gusta que sea natural y es importante hablar de sexualidad como mujer.

La industria de la música ha sido un fortín machista...

Sí, es machista. Durante mucho tiempo a las mujeres solamente las utilizaban para ambientar. No había muchas mujeres cantando en géneros como la música urbana, donde creo que también se puede ubicar mi música, y me parece genial que hoy nos escuchemos más, como Karol G y Rosalía. Me encanta ver ese tipo de artistas que en sus canciones hablan de su sexualidad.

¿No cree que el género urbano reproduce el machismo?

No siento que hago parte de algo machista cuando reivindico las cosas que quiero, y me parece que no siento que milite cuando hago música, pero hacer, como mujer, lo que me dé la gana en un género que es tan masculino, para mí es cambiar las reglas del juego.

¿Eso le ha traído algún inconveniente?

No es el único tema del que hablo en mis canciones, pero cuando lo hago saben que estoy siendo ciento por ciento yo, y en las personas que no me conocen puedo generar curiosidad, que quieran entender por qué lo estoy diciendo. Hay diferencia entre vulgaridad y sexualidad. Me parece importante poder sentirme libre de hablar de lo que quiera. Una vez que pongo mis canciones afuera, no soy dueña de eso, ya les pertenecen a los demás para que lo interpreten como quieran.

¿Cómo llegó a The Voice Francia y qué significó esa participación?

En el tiempo que estuve estudiando y viviendo allá me propusieron participar en el programa, fui a las audiciones, hice todo el proceso de selección. Llegué a la audición a ciegas y después todo fue supercool. Fue uno de los videos más vistos en YouTube, a la gente le encantó, escogí una canción de Rihanna, un freestyle sobre esa canción en español y creo que fue lo que le dio ese toque especial a la audición.

Su paso por The Voice impulsó su carrera.

Seguí el proceso de salir de The Voice a hacer la música que quiero hacer. Se viven momentos buenos y momentos en los que se confronta la realidad como artista, conoces personas que te dan lecciones de vida para mantener tus pies sobre la tierra y eso hace la persona que soy en este proyecto.

Aparte de ser una institución prestigiosa, ¿qué la llevó a estudiar artes visuales en la escuela La Cambre, en Bruselas?

Yo quería estudiar allí porque me parecía una gran oportunidad para abrir mis horizontes y eso me ha ayudado en mi proceso creativo para la parte visual de mis videos. Me encanta involucrarme en todos los aspectos de mi proyecto.

Su papá fue director de orquesta...

Era director de música clásica y es interesante, porque estudió en un conservatorio y yo soy todo lo contrario, no estudié en un conservatorio, hago música más hacia el reguetón, más moderna, y nunca he visto que le moleste, más bien está como impresionado de esta ‘pelaíta’ que la sacó adelante.

Él fue una influencia grande en su vida.

Creo que él fue mi influencia, de alguna manera. Cuando me dan ganas de hacer esos crossover de géneros musicales y con otras culturas, eso fue lo que él hizo. Es europeo, de Bélgica, llegó a Cali, empezó a hacer música clásica y luego ese crossover entre música clásica y del Pacífico. Trabajó con el grupo Bahía, con Delirio. Cogía los temas y hacía arreglos para orquesta sinfónica. Invitaba a artistas de marimba y cununo a tocar con la orquesta, pero les daba otro color a las canciones.

En Atardece tuvo una colaboración con Will i.am. de Black Eyed Peas...

En época de pandemia todo se vino abajo y yo era independiente y tenía que sacar mi proyecto adelante. Mis amigos me ayudaron y así nació Atardece. En ese tiempo salió un sencillo, Brutal, fruto de encuentros que solo la música genera. Willy William me invitó a hacer una canción y él tenía después una sesión con Will i.am. y se la mostró y él se quiso subir al tema e hicimos el video. Para mí es la magia de la música y esas sorpresas que llegan cuando uno no está esperando nada.

¿Por qué salió de Cali, una ciudad llena de música y artistas?

Me fui porque veía que para mí no pasaba nada en Cali, que no se me daba ninguna oportunidad. Simplemente vi esa puerta abrirse y dije: si no intento, nunca voy a saberlo.

¿En qué se diferencia este proyecto del primero que hizo?

Creo que lo que los va a diferenciar es que ahora tengo un equipo detrás, y que el primero me dio la oportunidad de firmar con una disquera, que me está respaldando. Lo importante es no perder ese amor que le tiene uno a crear.

¿Cómo llegó a trabajar con Nicolas Huchard, coreógrafo de Madonna?

Vi el trabajo que hacía y me encantó; y cuando empezamos a trabajar juntos me di cuenta de que era coreógrafo de Madonna. No lo sabía antes.

¿A dónde quiere llegar con su música?

A donde me escuchen, a donde le den play, allá quiero llegar.

