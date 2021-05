Dos Miss Universos y seis virreinas ha tenido Colombia en el reinado

Luego de esperar 56 años, Paulina Vega obtuvo la corona del encuentro más reconocido de la belleza mundial, Miss Universo, en enero del 2015, correspnodiente al año 2014.

La primera Miss Universo fue Luz Marina Zuluaga, ganadora en 1958 y a partir de ese momento para los aficionados a los reinados se volvió muy importante que la representante colombiana brillara en el evento.



Así ha sido. Colombia ha figurado en 15 ocasiones en el grupo de las finalistas del certamen, con seis segundos lugares: Paola Turbay Gómez (1992), Paula Andrea Betancourt (1993), Carolina Gómez Correa (1994), Taliana Vargas (2008), Ariadna Gutiérrez (2015) y Laura González (2017).



Todavía los amantes de los reinados recuerdan ese 2015, en el que Ariadna Gutiérrez fue despajada de la corona para entregársela a la filipina Pia Wurtzbach, en un hecho que el concurso y el presentador, Steve Harvey, calificaron de error.



Y en 18 ocasiones ha figurado en el grupo de semifinalistas del encuentro.



Este año, con 74 cocursantes (un número mucho menor al promedio de 90, debido a la pandemia del covid-19), Laura Olascuaga quiere ser la reina.



Sin embargo, entre las favoritas hay más latinoamericanas, entre ellas la puertorriqueña Estefanía Soto, quien en opinión de Víctor Manuel García, periodista y experto en reinados, “es ideal para ser Miss Universo, por su estilo y tipo de belleza”.



En si listado incluye, además, a Nepal, Tailandia, México, India, Filipinas y “a la colombiana, que es impactante en el escenario. Pese a que hay reinas latinas más bonitas que ella, Colombia las opaca por su look exótico”.

​

Otra candidata fuerte, dice García, es Myanmar, Ma Thuzar Wint Lwin, que ha hablado fuerte contra los militares que gobiernan su país.



Incluso, diarios tan prestigiosos como The New York Times han contado su historia y cómo esta reina “espera usar su plataforma para llamar la atención sobre el movimiento prodemocrático de Myanmar y pedir ayuda internacional para liberar a los líderes electos que han sido detenidos”.



Hoy, esta reina sabe que no puede volver a su país tras finalizar su participación en el concurso.