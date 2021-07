Dolly Parton vuelve a ser conejita Playboy a los 75 años

Dolly Parton sí que sabe cómo llamar la atención. Para celebrarle el cumpleaños a su esposo Carl se vistió tal como lució en la portada de Playboy de 1978 que la convirtió en un ícono.



Parton compartió un video en su cuenta de Instagram con el mensaje "It’s always #HotGirlSummer for my husband, Carl 💝". También le regaló un cuadro con la foto original de los 70 y una con su recreción.

Dolly Parton fue la primera cantante de country que posó para la icónica revista con la condición de no desnudarse.

