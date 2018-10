El antes y el ahora de divas del pop que luchan por estar vigentes

1. Discogs 2. Instagram: shaniatwain

En 1996 Shania Twain se alzó con un Grammy por mejor álbum country con 'The Woman In Me'. En 1999 se lleva dos Grammy más por 'You're Still the One'. En los premios del siguiente año se lleva otros dos premios más por 'Man! I Feel Like a Woman!' y 'Come on Over'. Pero no volvió a vender igual después de tener una enfermedad que la dejó sin cantar desde 2004. En 2018 se embarcó en una gira para promocionar 'Now', su último álbum que le volvió a dar un número 1 en Estados Unidos.