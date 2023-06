Junto con la famosa bandera del arcoíris, la música es tal vez otro de los símbolos en los que la comunidad LGBTIQ+ ha querido reflejar la fuerza de su activismo. En especial, toda esa producción artística que se dio en la década de los años 70.



Hay que recordar que el Día del orgullo gay nació entre el 27 y 28 de junio de 1969, cuando seis policías hicieron una redada en un bar de ambiente gay neoyorquino, sin saber que esa redada daría origen a una de las celebraciones más importantes del mundo moderno. La revuelta se inició en el bar Stonewall Inn, donde la policía fue recibida con monedas y botellas por la gente en su interior.

A medida que esta comunidad comenzaba a tomar fuerza a lo largo de la década de 1970 y posteriores, la música fue marcando, en cada período, su movida activista al lado de estrellas que se convirtieron en un símbolo para todos.



(Lea además: Así nació Stonewall: el Día Internacional del Orgullo)



Nombres como Gloria Gaynor, Donna Summer, el grupo ABBA, Kool and the Gang, Chic, Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, Village People, la agrupación Bee Gees, Rick Atsley, Cher, Prince, Elton John, Dianna Ross, Tina Turner, Madonna, Erasure y tantos otros son ya un referente obligado de la rumba gay.



Y claro, con el pasar de las décadas, el listado se fue enriqueciendo con nuevos artistas, que también han dejado clásicos musicales en la rumba.



En el mes del orgullo de esta comunidad, recordamos algunos de estos clásicos imperdibles iniciales, que ya son himnos de la comunidad LGBTIQ+.



1. 'I will survive', de Gloria Gaynor



2. 'Celebration', de Kool and the Gang



3. 'Y.M.C.A', de Village People



4. 'Together Forever', de Rick Astley



5. 'Studio 54', de la famosa película inspirada en el bar de N.Y.



6. 'Last night', de Donna Summer



(Le puede interesar: Tina Turner revela sus secretas sesiones de diálisis en Suiza y sus inicios)



7. 'Believe', de Cher



8. 'Vogue', de Madonna



9. 'Dancing Queen', de ABBA



10. 'A little respect', de Erasure