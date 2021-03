Diez 10 'colombianadas' que más nos identifican 

Las colombianadas formas parte de nuestra identidad. Aquí las más reconocidas según un reconocido portal el portal.

1. Colombiano que se respete ofrece ‘ñapa’

Se pide en todos los establecimientos que no hacen parte de plataformas, como tiendas y plazas de mercado. La ñapa es un adicional a lo comprado, un poquito más. Y se da con cariño. .



2. Los colombianos vemos una lora y le decimos: ¿quiere cacao?

Quienes recuerdan a Pacheco sabrán que hizo famosa esta frase en un programa de televiisón.



3. Cuando compramos algo lo pedimos diciendo: ¿me regala…?

En el mundo, cuando decimos "me regala esto", la gente mira raro a los colombianos y muchas veces nos dicen "aquí no se regala nada", sin saber que es nuestra forma de solicitar algo que pagaremos.



4. Nos erizamos cuando escuchamos el Himno Nacional

Esto nos sucede con mucha frecuencia, especialmente cuando juega la selección Colombia o algpun deportista gana una competencia. A las 6 a. m. y a las 6 p. .m.suena en la radio, desde 1995, y también es un orgullo.



5. Colombiano que vive en otro país busca una tienda en donde venden productos colombianos

Ubicar una tienda donde venden productos colombianos, como la Chocolatina Jet, el Milo, plátanos y rosquillas, es una de las primeras funciones de un compatriota cuando se va a vivir al exterior. .Igual, el restaurante con bandeja paisa, sancocho y ajiaco, entre otros.



6. Recordamos con cariño los productos colombianos que acompañaron nuestra infancia

Siempre tenemos en nuestra mente no solo los dulces sino los juguetes que hacen parte de nuestra identidad.



7. Tenemos un dicho para cada ocasión

Para lo bueno, para lo malo, para el humor, colombiano que se respete tiene un dicho o un refrán en la boca.



8. Somos ‘noveleros’ por naturaleza

Yo soy Betty la fea, con su rating de casi nueve puntos en esta nueva emisión, demuestra que somos noveleros y que amamos nuestros dramatizados. Café, Pasión de gavilanes o Pedro el escamoso siempre está en mi corazón.



9. Contamos con un repertorio de chistes colombianos

Chistes propios tenemos por montones, muchos los anotan y los van renovando.



10. El 31 de diciembre le damos la vuelta a la manzana con una maleta

Creemos que haciendo esta actividad viajaremos mucho.