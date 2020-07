No solo tapabocas: es una nueva cultura de la moda en Colombia

Es maravilloso encontrar espacios y personajes que, a pesar de los malos tiempos, nos recuerdan que hay que soñar…



Creo que esto resume la postura de Diego Guarnizo al ser tan generoso con el conocimiento y es lo que quiere expresar la moda con responsabilidad social por la cual afirmo, siguiendo a este diseñador colombiano, que debemos participar en esta versión de Colombia Moda 2020; con la mejor energía que podamos y desde todos los frentes.

No es muy alentador para los amantes de la pasarela que se realice virtualmente pero, sin duda, será una oportunidad para repensar un negocio del que no solo se lucran grandes marcas, sino costureras, modistas, diseñadores gráficos, estilistas, maquilladores, fabricantes de tela y en fin, una larga cadena que involucra no solo a los grandes - recordemos el debate alrededor de la Semana de la Moda en París-; sino a tod@s aquellos que hoy necesitan trabajar para comer. Suena muy prosaico, pero somos conscientes que abrir ZARA no es la respuesta y, por eso, es el momento de innovar en materia de experiencia de usuario, e implementar maneras de quedarse en casa, embelleciendo nuestros días con la gracia de un buen maquillaje, una pijama de seda o una chaqueta (a lo presentadora de noticias), que alivie el estrés de la renuncia a la belleza.



El vestido habla y, aunque en tiempos de crisis parece ser algo banal, hombres y mujeres necesitamos sonreírle a la vida con cada prenda que toca nuestro cuerpo. El concepto de 'Libertad', que Diego lanza en la apertura de esta aventura virtual que seguiré asiduamente, necesita de un empujón para que soñemos sin miedo a parecer indiferentes. La moda es un negocio, pero también un arte, y me uno a Diego cuando afirma que debe mantenerse en pie la esperanza “para que la artesanía, la costura, los oficios ancestrales y manuales, con todos los valores que expresan, se trasmitan”. La semana de la moda y la colección Libertad, en palabras de Guarnizo, “son un llamado a la vida y a la conservación del planeta”. Pero sobre todo y, esto no debemos olvidarlo, todos los blogger, influencers y periodistas de moda: el trabajo de nuestros diseñadores no es solo crear, explotar a ciertas maquilas y vender, es, como siempre lo ha dicho Diego: promover la riqueza cultural de los colombianos y colombianas y co-crear con nuestros artesanos.



Es hora de mostrar que eso que nos ponemos define quiénes somos y de qué somos capaces. Una conjunción en que ser libres es ser responsables. La moda nunca se había mostrado más espiritual y por eso, desde la distancia, seguiré haciendo homenajes a los diseñadores que se suman a la aventura de despertar el instinto de belleza que la tela le regala al cuerpo vestido. No es solo cuestión de tapabocas. Es una nueva cultura de la moda que propongo se vuelva tendencia.



MARÍA CLARA SALIVE PUYANA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO



*Autora del blog de modas autora del blog 'Tacones y café, y del proyecto 'La maca vestia'. Profesional en Estudios Literarios Pontificia Universidad Javeriana y doctora en Arte y Arquitectura en la línea de Estética, Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña como docente de Publicidad y de la Maestría en Estudios Sociales del Consumo, Universidad Central. Es también docente de Publicidad, Marketing Digital y Moda para incomodar, de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Externado de Colombia. mcsalivep@gmail.com