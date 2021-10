Dichos populares en Colombia

Contaba alguna vez Alberto Salcedo Ramos que este es el país de los dichos y las exageraciones. Narraba la historia de dos jóvenes peleando y que uno le decía al otro: “Te voy a pegar una levantada, que te va a dar hambre allá arriba”.



Por el mismo camino van muchos dichos populares, que se dicen en todo el territorio y ya son parte de la cultura.

A continuación, algunos de ellos.



Durmió conmigo anoche ¿o qué?

Se usa cuando alguien no saluda en un país donde no saludar es considerado de mala educación en la mayor parte del territorio.



No me abra los ojos que no le voy a echar gotas

Típica de las mamás cuando sus hijos no les hacen caso o les ‘reviran’ con la mirada cuando los están regañando.



Con hambre, no hay pan duro

Se usa cuando se tiene mucha hambre y pocos recursos. También, para enseñarles a los niños que hay que ser agradecidos con la comida.



Duerme más que un gato con anemia

Se le dice a los dormilones.

Mugre que no mata, engorda

Se dice cuando se cae al piso algún alimento y no se quiere perder. Otro similar es ‘no le doy gusto al diablo’.



Tengo un filo, que si me agacho, me corto

Típica expresión nacional cuando se tiene mucha hambre.



¿Usted qué come que adivina?

Se le dice a aquellos que se anticipan a una situación determinada. Y se puede añadir uno más: Usted es brujo.



El que tiene tienda que la atienda

Frase que se le dice a aquellas personas que no hacen lo que deben o que no cumplen con sus deberes.



Le cuento el milagro pero no el santo

Frase que dice aquel que tiene un chisme que contar pero sin añadir quién se lo ha contado.

Son como uña y mugre

Dicho para hablar de amistad.



Es más feo que carro visto por debajo

Sirva para determinar algo o alguien muy feo.



Colgar los guayos

Se usa cuando alguien muere.

Se nos creció el enano

Frase que sirve para decir que un niño creció muy rápido o que alguien que no era una persona determinada por algo agresivo ahora lo es.



Habla hasta por los codos

Se usa para decir que alguien habla mucho.



Dios le da pan al que no tiene dientes

Frase para manifestar que alguien no aprecia lo que tiene.