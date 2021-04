Día Internacional de José José se celebró con gran martón de  Karaoke

Para conmemorar el Día Internacional de José José, seguidores del llamado Príncipe de la canción, se reunieron de forma virtual para cantar las canciones más emblemáticas de uno de los intérpretes más importantes del país.



"Lo más importante es gozar la música de nuestro príncipe", aseguró la hija de José José, Marysol Sosa junto a la presentadora del "Karaoke de la Ciudad de México", llamada Remambaramba, en la edición de "Karaoke desde tu casa" impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

A lo largo de dos horas, aficionados y seguidores de José José interpretaron con sentimiento canciones como "El triste", "Amor, amor" o "Gavilán o Paloma", entre otros temas del fallecido artista.



"El primer homenaje que le hicimos a tu papá duró nueve horas seguidas en donde hubo mucho sentimiento y dijimos, algún día vamos a tener a Marysol y a su hermano aquí", expresó la presentadora tras la interpretación de Sosa del tema "Amar y querer".



Entre la participación de cada uno de los cantantes, Sosa y la presentadora comentaron el desempeño de cada uno de los valientes que expusieron su talento y también recordaron a aquellos personajes que con su constancia se han ganado un lugar semana tras semana en las ediciones de karaoke.



Esta actividad solía realizarse todos los viernes en la Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, debido a la pandemia el formato tuvo que trasladarse a las nuevas tecnologías para no dejar morir dicho espacio organizado por la Secretaría de

Cultura capitalina.



El Día Internacional de José José nada tiene que ver con su fecha de nacimiento, 17 de febrero de 1948, ni con la de su defunción, 28 de septiembre de 2019, y esta fue elegida por sus seguidores y familiares debido a la canción "Me vas a echar de menos".



En ella, el cantante entona la frase: "y me estarás llamando cada 20 de abril", y aunque no es uno de los temas más famosos y recordados del interprete, es el que dictó la fecha para la celebración.



Dicho karaoke no fue el único espacio en el que fue recordado José José por sus seguidores, desde muy temprano en Twitter el nombre del cantante se convirtió en tendencia.



EFE