El gran test sobre el mejor periodismo de todos los tiempos

El día del periodista es una buena excusa para celebrar lo mejor del periodismo de todos los tiempos. Las grandes obras de Truman Capote, García Márquez, Gay Talese, Svetlana Aleksiévich, las fotos de Robert Capa y Dorothea Lange, o los delirios de Hunter S. Thompson.



El periodismo, sin duda, ha dado piezas que compiten con lo mejor de Borges o Flaubert; no en vano varios premios Nobel, como Hemingway o Camus, batallaron sin cesar contra la realidad y corrieron para cumplir con el cierre de una edición. Y no es casualidad que las fotos de Cartier-Bresson o Capa hayan saltado de los diarios a los museos.

Este test, sobre todo, es una invitación para que conozcan sus obras y celebren con nosotros este día.



1. Los escritores estadounidenses se vanagloriaron de haber creado “El nuevo periodismo”, pero antes de que Truman Capote y Gay Talese publicaran sus grandes maravillas, en América Latina, Gabo había escrito 'Relato de un náufrago' y un argentino había publicado un relato aterrador sobre los abusos de la dictadura en 1957: 'Operación masacre'. Su autor es:



A. Ernesto Sábato

B. Rodolfo Walsh

C. Roberto Arlt

D. Ricardo Piglia



2. Una de las grandes periodistas de todos los tiempos es una fotógrafa que, entre otras cosas, estuvo cuando cayeron las primeras bombas nazis sobre Moscú, fue la primera en mostrar los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y el horror contra los judíos y, además, retrató cómo los nazis se suicidaban con sus niños cuando la victoria de los aliados era evidente. Esa fotógrafa fue:



A. Dorothea Lange

B. Diane Arbus

C. Margaret Bourke-White

D. Nan Goldin



3. Truman Capote alcanzó su punto más alto como escritor con 'A sangre fría', el relato de la muerte de una familia de cuatro miembros, los Clutter, por dos ladrones: Dick Hickcock y Perry Smith. Capote estuvo con los asesinos hasta que:



A. Confesaron

B. Fueron ejecutados

C. Sus abogados le prohibieron hablar más con ellos

D. Dudó de su culpabilidad



El expresidente Juan Manuel Santos, en sus años de reportero en EL TIEMPO, entrevistando a Gabo. Foto: Archivo EL TIEMPO

4. 'Relato de un náufrago', de Gabriel García Márquez, es uno de los grandes clásicos del periodismo narrativo. Fue publicado por entregas en El Espectador, tuvo a sus lectores atrapados con una “noticia vieja” durante varias semanas y entregó una revelación explosiva: la caída al mar de ocho marineros de un buque de guerra colombiano en el Caribe fue por:



A. Hubo un ataque de un submarino venezolano.

B. El protagonista, Luis Alejandro Velasco y sus siete compañeros, tomaron demasiados tragos de ron en pleno servicio.

C. Una tormenta tropical.

D. Los marineros llevaban de contrabando electrodomésticos y el peso desequilibró el barco.



5. El premio Nobel de Literatura recibió al periodismo con los brazos abiertos solo hasta el siglo XXI para celebrar –con todos los honores– la obra de:



A. Gay Talese

B. Svetlana Aleksiévich

C. Louise Glück

D. Tom Wolfe



6. Una de las grandes maravillas del periodismo literario es 'El secreto de Joe Gould', de Joseph Mitchell, la historia de un vagabundo en Nueva York que:



A. Es un chef que hace banquetes para sus compañeros de la calle con las sobras de los grandes restaurantes.

B. Hace que las palomas se posen sobre él en Central Park.

C. Escribe un libro con todo lo que oye en la calle: la Historia oral de nuestro tiempo.

D. Es un mago que cada 24 de marzo repite de manera burlesca los trucos de Harry Houdini.



7. Las fotos de Robert Capa en el Desembarco de Normandia es uno de los grandes hitos del fotoperiodismo. Las fotos, además de mostrar un hecho histórico, son famosas por:



A. Capa murió por una ráfaga de metralla y sus fotos fueron recuperadas por un soldado.

B. Solo sobrevivieron 11 fotos desenfocadas porque el laboratorista dañó los rollos.

C. 'Life' no las publicó en portada y las dejó como un reportaje dentro de la revista.

D. El encargado de escribir el reportaje fue Ernest Hemingway.

Svetlana Aleksiévich, ganadora del Nobel de Literatura de 2015. Escritora de 'Voces de Chernóbil'. Foto: John Macdougall. AFP

8. Tom Wolfe, sin duda, fue uno de los grandes maestros del 'Nuevo periodismo' y, de hecho, fue el que le puso ese nombre. Una de sus grandes obras, 'Lo que hay que tener', es sobre:



A. La carrera espacial

B. La guerra de Vietnam

C. Las mascotas y el esnobismo de sus dueños en Nueva York

D. La vida en pasarela de las grandes modelos



9. La gran foto de Dorothea Lange resume:



A. La gran depresión económica de los Estados Unidos en los años 30.

B. La frivolidad de los años 20.

C. La Guerra Fría.

D. Las protestas contra la Guerra de Vietnam.



10. Norman Mailer se burló de Truman Capote y dijo que 'A sangre fría' era un “fracaso de la imaginación”, sin embargo, no mucho tiempo después, escribió su propia obra maestra de No ficción: 'La canción del verdugo', la vida de un asesino condenado a muerte. El protagonista del libro es:



A. Gary Gilmore

B. Gordon Cooper

C. Patrick Bateman

D. Elwood Curtis



11. El británico Don McCullin es uno de los grandes fotógrafos de guerra. Tiene 85 años. Ha retratado conflictos en lugares como Cambodia y Beirut y grandes hambrunas en Africa. Su vida será llevada al cine bajo la dirección de:



A. David Fincher

B. Angelina Jolie

C. Scorsese

D. Tarantino



12. Gay Talese tiene grandes clásicos como 'Honrarás a tu padre', 'Fama y oscuridad' y 'La mujer del prójimo', pero sin duda su reportaje sobre un músico es, tal vez, una de las mejores piezas periodísticas de todos los tiempos. Su personaje es:



A. Charlie Parker

B. Frank Sinatra

C. Michael Jackson

D. Billie Holiday

Nacido en 1932, en Ocean City (Estados Unidos), Talese se graduó en periodismo en la Universidad de Alabama, es uno de los padres del Nuevo Periodismo y una de las plumas más notables de su país. Foto: JUAN DIEGO BUITRAGO. EL TIEMPO.

13. Hunter S. Thompson dinamitó la literatura y el periodismo narrativo con sus visiones psicodelicas en Miedo y asco en Las Vegas. Sus reportajes dejaron una huella imborrable en la revista Rolling Stone y su libro sobre los Ángeles del infierno, las bandas de motos en los Estados Unidos, es una asignatura obligatoria para futuros periodistas. Thompson inventó un tipo de periodismo en el que el reportero es el centro de atención y lo bautizó como:



A. El periodismo del Yo

B. Periodismo Gonzo

C. Periodismo Rolling Stone

D. El periodismo del asco



14. Uno de los textos más preciosos del periodismo narrativo es un perfil de Truman Capote a:



A. Marylin Monroe

B. Brooke Shields

C. Etta James

D. Ella Fitzgerald



15. El gran clásico sobre la bomba atómica es Hiroshima, de John Hersey. Su autor publicó la pieza original en:



A. The Washington Post

B. Le Monde

C. The New Yorker

D. Esquire



16. Susan Orlean se ha convertido en uno de los grandes referentes contemporáneos del periodismo narrativo. Hace poco publicó La biblioteca en llamas, una historia sobre un gran incendio en la biblioteca de Los Ángeles, pero el libro con el que ganó miles de adeptos en todo el mundo fue 'El ladrón de orquídeas'. Su (desafortunada) adaptación cinematográfica estuvo a cargo de:



A. Charlie Kaufman

B. Michel Gondry

C. Spike Lee

D. Luc Besson



17. Hay un nombre de culto en el periodismo mundial: Ryszard Kapuscinski. Sus libros han sido un verdadero faro para periodistas de todo el mundo, uno de sus grandes textos es 'La guerra del fútbol', que narra una batalla futbolística, militar y política entre:



A. Honduras y El Salvador

B. Ecuador y Perú

C. Chile y Perú

D. Inglaterra y Alemania

Respuestas del Gran test del periodismo de todos los tiempos