Conozca el 'top' 10 de los mejores destinos para visitar en el 2024, según Tripadvisor

Con la llegada del 2024, diferentes personas en todo el mundo, probablemente, ya están empezando a buscar cuáles son los sitios que visitarán durante sus vacaciones. Por esto, la plataforma online Tripadvisor, recientemente, dio a conocer el ‘top’ 10 de los mejores sitios turísticos para conocer durante este 2024.



El portal digital, de que recomienda viajes enfocados en sector del entretenimiento, cultura, negocios, gastronomía, entre otros, presentó la lista de lugares que usted debería tener en cuenta si piensa viajar en este año.



La lista tiene el nombre de “Best of the Best” de los Travelers’ Choice 2024, en esta, 10 lugares fueron destacados cómo los sitios imperdibles para conocer. Lo anterior, gracias a su naturaleza, gastronomía, identidad, biodiversidad, entre otros factores que permitieron determinar su importancia en el turismo.



Es importante destacar que según la página oficial de Tripadvisor, cada año premian "los destinos, hoteles, restaurantes y cosas para hacer favoritos de los viajeros en todo el mundo, según las reseñas y calificaciones recopiladas durante los últimos 12 meses. Por eso, los ganadores de los premios Travellers' Choice Awards Best of the Best los decides tú: viajeros reales de todas partes que comparten opiniones e historias reales".



Bogotá se destacó como el sexto mejor destino turístico del mundo por su riqueza histórica, cultural, gastronómica y biodiversidad.



'Top' 10 de los mejores sitios para visitar en este 2024

Como se mencionó hace un instante, hace pocos días se conoció la lista de premios que reconoce a los destinos favoritos por los viajeros de todo el mundo.



1. En primer lugar se encuentra Tokio, Japón, territorio que gracias a su progreso tecnológico y cultura, seguirán cautivando al mundo con su modernidad.



2. El segundo lugar se lo llevó Seúl, Corea del Sur, que es la capital surcoreana. Entre los elementos que permitieron obtener este puesto, se reconoce su gastronomía, cultura, y modernidad.



3. Aquí, la Bahía de Halong, en Vietnam, destaca los hermosos paisajes y diferentes actividades que se pueden encontrar.



4. También, se pudo encontrar a la Isla de Palawan, en Filipinas, lugar que es destacado como un 'paraíso tropical'.



5. Otro lugar es reconocido en Vietnam, su nombre es Sapa. Allí se enmarcan las montañas y los paisajes imponentes.



La obra BD Bacatá domina el paisaje urbano en el centro de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno/Archivo EL TIEMPO

6. En la posición número seis, y con motivo de orgullo, se presenta a Bogotá, Colombia, ciudad que gracias a su riqueza histórica, arte, gastronomía, folclor, música y muchos más detalles, es para este 2024 un lugar imperdible en sus destinos vacacionales.



Además, el portal agregó sobre Bogotá que: "Diez millones de personas llaman hogar a la vibrante, apasionada y extensa Bogotá. La energía de este corazón metropolitano de Colombia está alimentada en parte por sus cientos de restaurantes eclécticos y auténticos, vinos fantásticos y frecuentes festivales gastronómicos".



7. En Tailandia, se destacó Pattaya y la vida nocturna para los apasionados por la fiesta, el entretenimiento y la diversión.



8. En este puesto está Alajuela, Costa Rica, cargada de naturaleza tropical brinda una experiencia imperdible.



9. Phnom Penh, Camboya, no se queda atrás con su atractivo histórico y arquitectura.



10. Kuala Lumpur, en Malasia, destaca en arquitectura y gastronomía.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

