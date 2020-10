Demi Lovato dice que vio extraterrestres y muestra un video

Con el argumento que en el último tiempo se ha dedicado a la meditación, la cantante Demi Lovato afirma que gracias a lo anterior, ha podido ver extraterrestres “tanto en el cielo, como cerca de mí”, según cuenta en sus redes sociales.

La artista publicó un video en el que se ven varia luces y les dijo a sus seguidores que podían bajar una aplicación para seguir el viaje de los extraterretres y contactarse con ellos.



“Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mi”, escribió la cantante, nacida en Albuquerque, Nuevo México, el 20 de agosto de 1992.



Sin embargo, esta publicación ha sido motivo de burlas y preguntas por parte de muchos de sus seguidores, que incluso se preocupan por su salud. “No puedo creer que Demi haya ido al desierto a meditar para intentar contactar con extraterrestres", “Te amo, pero esto un poco loco” y “Por favor, no te ofendas, pero a mí me parece que esto suena a culto”.





La artista aseguró que el mundo necesita más meditación y ratificar que los extraterrestres existen, y afirmó que al descargar la aplicación “se aprenderán los protocolos para conectarte a la vida más allá de nuestro planeta”.

https://www.instagram.com/p/CGb6T3HBtch/?utm_source=ig_web_copy_link



Y agregó: “Este planeta está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos. Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto (con los extraterrestres), obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre su vida entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que acaban nuestro planeta”.