Baterista de Def Leppard participa en desfile para discapacitados

Tommy Hilfiger encabezó este lunes un desfile virtual de moda adaptada para personas con discapacidades en el que los modelos relataron sus historias y lucieron las propuestas de varias marcas, un emotivo "show" con el que también se quiso animar a la inclusión de este colectivo en el marco de la "Fashion Week" de Nueva York.



El evento, organizado por la fundación sin ánimo de lucro Runway of Dreams, contó con una actuación del baterista de Def Leppard, Rick Allen, que perdió su brazo en un accidente; con la esquiadora paralímpica Brenna Huckaby como comentarista; y la pareja de "youtubers" Shane y Hannah Burcaw como presentadores, entre otras figuras conocidas.

No obstante, los protagonistas fueron 25 jóvenes modelos con diversidad funcional que invitaron al mundo a sus casas gracias a internet, como el pequeño Sebastian Ortiz, de Nueva York, quien antes de desfilar con andador luciendo zapatillas grises, pantalones beige y camiseta estampada aseguró: "Siempre he querido vestirme como yo quería".



Tommy Hilfiger explicó en un vídeo que tanto él como Mindy Scheier, la creadora de Runway of Dreams, decidieron trabajar por el "movimiento adaptativo" lanzando en 2016 la primera línea de ropa adaptada para niños con diferentes discapacidades, una iniciativa que ha tenido gran éxito y de la que han aprendido otras marcas del sector.



"Cuando lanzamos juntos la primera línea adaptativa para niños, sabíamos que esto cambiaría las vidas de la gente pero no teníamos ni idea de cómo cambiaría las nuestras. Con Tommy Hilfiger Adaptive, nos convertimos en la marca líder a nivel global en ropa inclusiva.



Fuimos los primeros, pero ha sido fantástico que otras marcas se unan al movimiento", relató. Scheier relató que su hijo Oliver, que tiene distrofia muscular, llegó un día de la escuela y le dijo que quería llevar pantalones tejanos como el resto de niños, por lo que se esforzó en conseguirle unos "modificados para sus necesidades", con cremalleras y botones más fáciles de utilizar, y allí empezó su andadura.



"La misión de Runway of Dreams es trabajar y educar a las marcas y empresas del sector de la moda para que entiendan quiénes son las personas con discapacidad, que ellos son consumidores y que se pueden modificar las prendas para hacerlas más fáciles (de utilizar)", destacó.



La pasarela, que se puso ver en YouTube esta noche, mostró propuestas de la línea Tommy Hilfiger Adaptive, que está disponible para niños y adultos en todo el mundo; y también de las firmas Zappos, Target, Kohls y Stride Rife, cinco marcas de moda "mainstream" (para el público general) que están "cambiando las reglas del juego", en palabras de Scheier.