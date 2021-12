Ella nunca tiene la respuesta, confiesa, pero cada año, cuando su madre le pregunta “¿esto que usted se inventó cómo lo vamos a hacer?”, Dayra Benavides solo sabe que, poseída como por una energía de alquimia, logrará hacer y desfilar un traje majestuoso el día magno del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, su ciudad natal. La primera vez que lo hizo, el 6 de enero de 2016, ganó el premio a mejor disfraz individual. Ha sido la primera mujer en la historia de la fiesta más grande del sur de Colombia en ganar tres veces este premio.

Benavides es artista visual. Nació, se crio y estudió en Pasto. Es una hija del sur, la tierra a la que sus pies están atados como raíces. Allí llega cada año a refugiarse un mes entero en una minga que su madre, hermana y padre arman en el patio de la casa, cerca del volcán Galeras, para dedicarse a construir con papel, telas, aguja, hilo, pegante y engrudo el traje con el que saldrá a desfilar nueve horas seguidas en la senda del carnaval. “Había sido espectadora desde niña. Mi mamá es bailarina en el carnaval desde hace 22 años, también mi hermana, casi todos en mi familia, pero yo era la única que hacía falta por entrar”, cuenta.



En el 2015 fue invitada a ser jurado de la categoría de disfraz individual. Al año siguiente se inscribió como participante de la misma categoría. Las miradas de desconfianza no tardaron en llegar. ¿Una mujer de 1,60 metros de estatura, 48 kilos de peso, cargando un traje pesado durante varios kilómetros en un desfile donde solo había referencia de hombres llevando enormes trajes de 50 kilogramos? No se dejó intimidar por eso. Tampoco lo hizo cuando ganó el concurso dos veces más, en el 2017 y luego en el 2019.



Lo que pasó luego no lo había imaginado. “Muchas mujeres empezaron a escribirme que ellas también querían participar. Ellas habían estado mucho más tiempo ahí, desde niñas. Dan las ideas, pero el crédito se lo han llevado los maestros: sus padres, tíos, abuelos, sus hijos”. Dayra, una artesana, como prefiere definirse, le había hecho una fisura a esa realidad que le genera inquietudes, como proponer que la corporación del carnaval fije unas medidas proporcionales para hombres y mujeres, en lugar de homogeneizarlas según la capacidad física de los hombres.



1. En 2016, Dayra ganó el premio a mejor disfraz individual con ‘Nuna Raymi’. Foto: Felipe Santana

Y mientras eso pasa, cada diciembre, entre hervidos, unos jugos calientes de frutas con tragos de chapil que su madre prepara para sostener el ánimo de las jornadas en el taller improvisado en el patio de su casa en Pasto, Dayra, con la ayuda de su hermana y su sobrino, construye, pinta y viste una escultura móvil sin coger un metro, confiando exclusivamente en las medidas que intuyen sus manos.



“Cuando he creado cada uno de mis seres de carnaval he llegado a una conexión sagrada con su alma, o sea, con la mía. Es como un espejo”. Benavides cumplió 40 años en agosto y vive en Bogotá. Su próximo trabajo se llama Altar. Es una máscara en homenaje a los dos patrimonios de Nariño: Carnaval de Negros y Blancos y el Mopa-Mora del barniz de Pasto. Esta máscara se inaugurará en el carnaval de este año acompañada por una producción musical creada por el cantautor Lucio Feuillet y Andrea Echeverri.



Cuando habla de su experiencia en el carnaval, la voz se le enciende, casi como si se le pusiera de colores. “Estaban los ‘¡vivas!’. La exaltación en medio del fervor. Lo popular”, recuerda sobre el día de su primer desfile. “Ahí iban todos los mensajes subliminales de amor, el ADN de mis personajes”.

Su primer traje en el carnaval fue una verdadera revelación. ¿Cuándo dimensionó que también era un acto transgresor?

La experiencia del primero fue uno de los sucesos más significativos de mi vida porque me despertó de ese mundo machista en el que vivimos. Desde pequeña nunca sentí que estaba siendo opacada por algo porque siempre consideré que todo lo podía, pero ya llegó un punto en mi vida en que sí quise poder vivir lo que mi mamá y mis hermanas viven en el carnaval. Como yo no podía entrar a la modalidad de ellas, que es danzantes en colectivos coreográficos, decidí ver otra modalidad y ahí apareció el disfraz individual. Cuando lo conté, personas allegadas me decían que eso era muy grande, estaban muy escépticos. Pero yo no me sentía menos que un hombre. Hice el traje y ese día empecé a bailar, no iba preparada físicamente, pero empecé a sentir una cosa impresionante, me sentí poseída por algo. Hice todo el desfile, al final me quité el mascarón, me limpiaron la cara y la gente se sorprendió de que yo fuera una mujer. En una modalidad en la que solo han participado hombres, era la primera vez que una mujer había ganado en el carnaval y con el traje más pequeñito.



¿De dónde surgió ese personaje?

Este primer personaje se llama Nuna Raymi, que significa espíritu de fiesta en lengua quechua. Este fue el primer atuendo que di a luz a través de mi corazón y que ofrendé a mi pueblo. Nuna Raymi es una escultura móvil que está hecha de papel maché, técnicamente a partir de esa alquimia, que es patrimonial. Esa escultura, a la cual yo habito con mucho respeto y veneración, es mi altar vital tridimensional. Es algo muy poderoso. Cuando yo me visto con ese altar vital pareciera que me despojara de mi existencia humana. Desfilar por la senda del carnaval con mi danza, además de ser un simple divertimento, como muchas personas lo pueden ver, es algo sagrado. Es ante todo una ceremonia de bendición, de purificación y de la salutación. Este es el ADN de todos mis personajes. Sobre todo de ese primero, con el que se abrió una brecha en mi vida.

Para mí el carnaval rompe fronteras porque siento que es un estado de alegría que yo puedo itinerar y hacer catarsis cuando lo sienta necesario. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué pasa luego de que lo presenta en el carnaval?

Al día siguiente del desfile, que es el 6 de enero, amanezco muy adolorida. A veces digo: ‘Esta es la última vez que yo participo’. Pero pasa una semana y ya la cabeza empieza a imaginar otro y ya me quiero levantar al taller. En esto uno da mucha energía y quedas vacío, como con depresión (risas).



Una depresión posparto...

Sí. Mi mamá tiene unas palabras: “Ush, parece recién parida”. Para mí cada personaje, realmente, ha sido como parir una idea, un espíritu. Espiritualmente quedo como si hubiera salido algún ser de mi cuerpo. Ahí empieza el hechizo del carnaval.



Entonces, ¿es como si la invadiera una energía?

Sí, una energía que dura todo un año. Yo tengo un cuaderno y en él empiezo a escribir su ADN, a construir su alma. Escribo la paleta de color, las formas, algunos pasos de bailes, como visiones. A mitad de año, Corpocarnaval nos pide una maqueta de la propuesta. Desde enero hasta agosto siento el espíritu del personaje y ya he hecho algunos dibujos, luego los paso a una maqueta tridimensional. Y esa elaboración de la maqueta es un ritual tremendo. Se presentan más de 100 propuestas y quedan solamente 30, que son las que quedan decretadas para desfilar.



Con Nuna Raymi llegó hasta Nueva York. ¿Cómo sucedió?

Para mí el carnaval rompe fronteras porque siento que es un estado de alegría que yo puedo itinerar y hacer catarsis cuando lo sienta necesario. Gracias a este sentimiento de mi oficio recibo una invitación de Nueva York para hacer parte de un festival llamado el Flower Festival (2016). Esta es una fiesta que reúne los carnavales y fiestas populares de Colombia y Latinoamérica para ser homenajeados en un solo día por las calles de Queens. Estando en Nueva York, y días antes de comenzar el festival, en la senda de Jackson Gets me visto con mis atuendos para realizar mi performance en ‘callecitas’ de esa gran ciudad. Cuando comienzo a caminar con mi altar vital, son inevitables los abrazos de los niños, los adultos, se convierte en un carnaval andante que aparece de un momento para otro, sin planearlo. Danzar y compartir mis tradiciones sobre el puente de Brooklyn, Times Square, Chinatown, el Central Park, incluso dentro de la estación de tren, ha sido una experiencia maravillosa y fuera de lo habitual, que me ha permitido expandir este amor carnavalesco fuera de mi territorio. Me permitió darme cuenta de que el alma de este oficio y el mensaje sanador es para todos, no solamente para Pasto o Colombia.



Ha hablado de que su fuerte tradición artesanal ha expandido su trabajo, pero en algún punto le significó cierta marginalidad. ¿En qué escenarios?

En la universidad me sentía como un bicho raro, pero nunca decaí. Los profesores me veían hacer obra a partir de lo que yo más sabía hacer, que era coser, pues desde pequeña mi abuela ha tejido, ella le enseñó a mi mamá, y mi mamá, a nosotros. En la universidad sí me ponían pullas con eso y tal vez me hubiera retirado, pero terminé haciendo escultura en tela como un acto muy sincero y artesanal, que es lo que se pierde en estos tiempos de uniformidad.

Máscara ritual hecha con mopa-mopa barniz de Pasto, en el 2022. Foto: Zico Rodríguez

Su trabajo manual también ha marcado la estética de Aterciopelados, de quienes ha sido directora de vestuario con los atuendos de su marca Joyas Blandas...

Mi juntada con Aterciopelados nace antes de mi creación de los personajes de carnaval, a través de mi marca Joyas Blandas, que llevaba un alma festiva inspirada en el carnaval. En un evento de diseño, en el que participé en Bogotá, Andrea fue porque cantaba, y, bueno, antes de cantar pasó por mi stand y se enamoró de un pectoral. Hubo ahí una conexión muy linda. Yo le regalé el pectoral y ella me dio su disco Ruiseñora, y desde ahí empezaron a pasar cosas. Comencé a trabajar para Ruiseñora como directora de vestuario de su videoclip y, año tras año, hemos venido creando piezas únicas. Luego trabajamos el videoclip en realidad virtual 360 de Soñemos un bosque (2020), ahí unimos la fuerza de la música y el mensaje de Aterciopelados con la fuerza y el mensaje de nuestro Carnaval de Negros y Blancos. En ese video estuvieron presentes todos los seres del carnaval que he trabajado, mis cuatro personajes, que fueron danzados por mi mamá y mis hermanas en un ritual precioso con el que le hicimos un homenaje a los paisajes y la cosmovisión de Cundinamarca. Y, ahora, entregué una escultura textil creada a partir de la fractalización de senos para Antidiva, el primer sencillo de su nuevo álbum Tropiplop (2021), que trata sobre una heroína que ha logrado sobrevivir a la industria musical desafiando el establecimiento.



¿Cree en la originalidad?

Yo no creo en la originalidad porque el trabajo de uno se compone del trabajo de todas las personas que han pasado por tu vida, empezando por tu primera escuela. Como un recipiente se vuelve uno.



Y sobre la identidad, ¿qué piensa?

Para mí, la identidad es la honestidad y la armonía conmigo misma. Desde ese lugar yo intento crear todas mis obras.



Karen Parrado Beltrán

Para EL TIEMPO

@piedemosca