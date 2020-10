Danna Paola se une a la fiebre del reencuentro de RBD

La cantante y actriz Danna Paola se sumó a la reciente ola de emoción que ha traído el reencuentro de algunos de los integrantes de la famosa banda mexicana RBD, con una foto en redes sociales.

Con una frase del tema Tras de mí y vestida con una camisa a cuadros roja que recuerda el uniforme icónico de la telenovela mexicana Rebelde, Danna Paola escribió desde su cuenta de Instagram “Una guitarra y mi niñez... la escuela y mi primera vez... uhhhhh”.



Los comentarios no se hicieron esperar y celebridades y fanáticos admiraron su belleza y se emocionaron al ver que la cantante hacía referencia a la banda disuelta en el 2008.



Sin embargo, el comentario que causó furor entre sus seguidores fue el de Christopher Uckermann, exintegrante de la agrupación. Solo bastó que el cantante y también actor pusiera un ícono de aplausos en la publicación de Danna para alborotar a sus seguidores, incluso algunos se atrevieron a insinuar que se trataba de un coqueteo entre ambos artistas, pues la cantante le contestó con una carita ruborizada.



“Ahhhh, me da algo, mi novio desde 2001 y Dannita”, expresó en broma una seguidora como respuesta a los comentarios entre Uckermann y la protagonista de Élite (2018).



La publicación de Danna Paola se une a la fiebre que se gestó desde agosto entre los seguidores de RBD, quienes esperaban noticias de sus integrantes. Fue el 3 de septiembre que la música de la mundialmente querida banda llegó a las plataformas musicales y en menos de 24 horas registraron más de 40 millones de reproducciones, situación que dejó clara la vigencia de los mexicanos.



Desde entonces las sorpresas no pararon y el 30 de septiembre cuatro de los cinco integrantes, entre ellos Christopher Uckermann, anunciaron un concierto de reencuentro que se llevará a cabo vía virtual el 26 de diciembre, bajo el nombre Ser o parecer.



El elenco original también conformado por Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Alfonso Herrera se reunirá sin la participación de los últimos dos, situación que ha afligido a muchos de sus seguidores.



EFE