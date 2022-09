No cabe duda de que la mexicana Danna Paola está sellando su adultez. El más reciente sencillo, EXT4S1S, viene acompañado de un videoclip en el que rompe definitivamente con el cliché de aquella jovencita ingenua y recatada de sus telenovelas.

“Creo que hoy en día estoy siento tan honesta conmigo que es lo que se refleja también en mi proyecto y en mi música, me siento supercómoda con este sonido, con el videoclip, con todo lo que está representando esta canción en mi vida”, asegura la artista mexicana sobre este tema, en entrevista con EL TIEMPO, en la que, además, cuenta lo difícil que fue para ella el 2021, tras la etapa fuerte de la pandemia del covid, el bloqueo creativo que logró superar, el proyecto musical que espera lanzar en 2023 y su bandera feminista.



Después de su álbum ‘K.O.’ regresa con ‘EXT4S1S’. ¿A qué hace referencia el tema?



Creo que es una canción que me hacía falta para volver a conectarme. Había pasado por un proceso creativo estancado y no sabía por qué lado irme, no sabía qué componer, qué decir. Una de las cosas que más amo de la canción es que el ‘demo’ salió en 30 minutos y desde el primer momento que la escuché terminada me generó éxtasis, emoción, se conectaron todos mis sentidos y vibré muy alto. EXT4S1S es una metáfora de lo que es la sensación que me genera esta canción, el video y todo lo que conlleva el proyecto.

¿Tiene algún sentido el título de la canción escrito en letras y números?

​

Quería hacerlo distinto, darle un concepto a la palabra. La canción es como una fórmula que resultó de un proceso de seis meses de producción, tiene 117 canales, toda una experiencia auditiva. Es como si hubiéramos creado, a nivel científico, una fórmula que dio como resultado EXT4S1S.

Dice que viene de un bajón creativo, ¿cómo lo superó?

​

Es como... por más que quieres sacar algo no te conectas y la verdad es que la música al final es sentimientos, sensaciones y experiencias. El bloqueo creativo vino después de K.O., mi tercer álbum de estudio, y después de haber estado nominada a un Latin Grammy. Uno se pregunta: ¿y ahora cómo supero esto?, ¿hacia dónde voy?, ¿en qué me arriesgo?, ¿cómo cambio y cómo me reinvento? Me mudé, vino Año Nuevo, y arrancar el año era difícil. Pero me tomé el tiempo para crear esta canción y sentirme ciento por ciento cómoda, feliz y orgullosa del proyecto. Me conecté con mi parte creativa de no ponerme reglas, sino experimentar, crear y disfrutar, y luego compartirla.

Seguir los instintos...

​

Creo que esa es la clave, seguir el instinto y poderte liberar de los tabúes y de lo que diga la gente. Creo que hoy en día estoy siendo tan honesta conmigo que es lo que se refleja también en mi proyecto y en mi música y me siento supercómoda con este sonido, con el videoclip, con todo lo que está representando esta canción en mi vida.

El video que acompaña el tema es sobre fiesta, rumba, noche...

​

Quería representar la fiesta en México que tiene un nivel cosmopolita maravilloso, esa parte de moda, de fiesta. Y el metro de Ciudad de México, que es supericónico, la ‘licuachela’, que es una licuadora llena de cerveza con ‘cositas’ encima. Solo faltaron los tacos. Es muy cool representar la fiesta en México, sobre todo porque es una experiencia donde no existen límites, no hay tabúes ni racismo ni clasismo, una fiesta donde todo el mundo puede ser quien es.



El público la conoce desde que era niña actuando en telenovelas y la ha visto crecer. ¿Cree que este tema es un corte definitivo con esa imagen?

​

Totalmente. Madurez es salir de esa parte cómoda de vivir como adolescente y que te caiga la adultez de la noche a la mañana. Para mí el año pasado fue un año difícil a nivel personal, donde aprendí que crecer duele, que no todo es color de rosa, y que ser adulto en este mundo es complicado y hay muchas cosas que no son tan bonitas. Creo que representa la madurez en la que estoy, que estoy experimentando y representando con mi música. Tener una aprobación conmigo, más que buscar la aprobación allá afuera, creo que es una de las lecciones más grandes que he recibido en mi vida.

¿No le da temor convertirse en una especie de ‘chica Disney’, con la carga negativa que representa?

​

Creo que el temor es allá afuera, uno tiene que crecer y no es perfecto. Dejar esa presión social de representar algo que no existe. Todos al final vivimos una vida ‘normal’, solo que estamos bajo el foco y la opinión del público. Creo que mientras uno sea más honesto y real a mucha gente le gustará y a mucha gente, no. Creo que estas generaciones estamos un poco hartas de seguir viendo gente que no es real.

En ese contexto, le dedicó un tema, ‘Mala fama’, a los ‘haters’ de las redes sociales, ¿tuvo alguna experiencia negativa?

​

Siempre que tenía un amigo o salía en fotos con alguien inventaban que era mi novio, todos eran mis novios, era muy chistoso porque hasta me casaban. Justo el día que creamos esa canción había salido una nota en la que decían que yo estaba de novia con no sé quién y que le había bajado el novio a no sé quién. Pienso que puedo tener mala fama de ser lo que yo quiera, y salir con quien yo quiera. A los hombres se les aplaude tener muchas mujeres; en cambio, cuando las mujeres tienen o salen con muchos chicos está mal visto. Es también un poco este lado feminista, al final soy una mujer. De ahí vino esta canción que al final fue un hit.

¿Le han afectado ese tipo de comentarios en redes?

​

Creo que uno tiene que saber elegir sus batallas. Pelearse con la gente en redes sociales nunca ha sido una opción y sobre todo en un mundo donde todos tienen la posibilidad de opinar. Esas opiniones te van a afectar, siempre y cuando tú decidas que te afecten. Y en lugar de contestar preferí hacer una canción.



¿Se considera feminista?

​

Lo soy, ciento por ciento. Defiendo el derecho de la mujer, sobre todo porque he vivido mucho machismo a lo largo de mi carrera y de mi vida. Gracias a muchas mujeres –por supuesto a mi madre y a mi hermana– he aprendido sobre el valor que tiene la mujer y nuestra lucha de todos los días, de poder tener un lugar, de poder tener algo más equitativo, sin odiar al hombre, no soy feminista radical, creo que todo es equidad y respeto.

¿Su feminismo traduce en la industria musical?

​

Es difícil ser mujer en este mundo y también en la industria musical. Hay que darles más oportunidades a más mujeres productoras, ingenieras, con las cuales estoy trabajando. La mayoría de mi crew es de mujeres. Para mí, el darnos oportunidad de saber que podemos hacer lo que sea es parte del feminismo y de la lucha que tengo constantemente. Hay que reeducar a estas generaciones sobre el trato y la importancia que tiene la mujer, movemos el mundo.

La nueva canción es parte de un gran proyecto, ¿cuándo estará listo?

​

Estoy en la preparación de mi nuevo álbum, creo que ya se irá para 2023 y es una propuesta musical que me ilusiona mucho y que he estado trabajando todo el año. Es parte de encontrar mi sonido, creo que por fin me siento como pez en el agua dentro de esta nueva propuesta musical que es EXT4S1S.

¿Propuestas distintas al pop?

​

Parte del pop es la representación de arte que estoy creando, el pop convencional, como mainstream, y también experimental. Estoy haciendo pop experimental, ciento por ciento soy una artista pop, pero hay más en mi estilo y mi sonido, y empiezo a posicionarme en otros géneros. El pop tiene muchos campos semánticos, opciones. La industria cambia todos los días y parte de la madurez es estar abierta a seguir creando y aprendiendo de la industria.

ORLANDO RESTREPO

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84