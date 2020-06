‘Mi prioridad es mi vida, aunque no digo que no volveré a actuar’

“Cuando miro a mi hijo me doy cuenta de que es mi mejor proyecto”, les dijo la actriz colombiana a Danna García a sus seguidores este 15 de junio, desde México, donde vive.

García, quien hace unos días anunció que tras tres resultados positivos ya había dado negativo al covid-19, enfermedad que adquirió en un viaje a España, se ve mucho mejor y aunque todavía sufre algunos síntomas (entre ellos la falta de sueño, según contó) afirma que lo más valioso es su vida y que seguirá adelante.



“Mis prioridades cambiaron y entre ellas no está, por ahora, actuar. Tengo otras prioridades, aunque no quiere decir que no regrese a lo que he hecho toda mi vida”, comentó García, de 42 años.



La colombiana agregó que lo más importante para superar la enfermedad es el autocuidado y el cuidado del otro. “Me indigna ver a la gente sin tapabocas. Yo sé que son caros, pero son necesarios. Y otra cosa, no es una enfermedad exclusiva de quienes viajan en metro, esto le puede dar a los niños, a las mujeres, a los hombres, a las flacas, a las gordas, a todos”.



Además de mandarles saludos y agradecimientos a sus seguidores, también nombró a varios actores que han estado pendiente de su salud, como Ramiro Meneses, Aracelly Arámbula, Kristina Lilley, Natasha Kalus y Lorena Meritano, entre otros.



“Depuré mi agenda y mis pensamientos. Yo creo que esto sirve para alejarnos de las personas tóxicas, valorar a los amigos, que estos no sean cantidad sino calidad, así como hay que tener calidad con los pensamientos”, comentó.



García prometió contar en poco tiempo cuáles son sus nuevos planes y les dijo a sus seguidores que pronto colgará videos en Facebook con información sobre qué está comiendo, los ejercicios que hace y con quién está hablando para llegar a la recuperación completa.



