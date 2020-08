‘Daniella: tu prótesis será como un tacón más’

Una reunión entre Daniella Álvarez, el cabo el Ejército, Yesid Palacios, y el capitán Roger Cifuentes, le mostró a la ex reina de Colombia cómo será su nueva vida cuando tenga la prótesis.

Esta vez, Daniella Álvarez, la valiente mujer que ha asumido su vida sin parte de su pierna izquierda, la que ha dado apoyo y muestras de resiliencia y fortaleza en sus redes sociales, oyó a dos integrantes del Ejército que perdieron cada uno, una de sus extremidades inferiores por culpa de las minas antipersonales.



“Lo mío fue hace seis años –le dijo Palacios vía Zoom, en una nota que emitió el fin de semana el programa La red, de Caracol- y cuando me dijeron que iba a perder mi pierna pasé seis horas llorando, pero jurándome que era la primera y la última vez que lo iba a hacer. Sin embargo, dos semanas después, volví a llorar, porque me caí y me pegué horrible en el muñón, pero ya no lo hice más”, dice el hoy deportista de alto rendimiento que ha representado a Colombia en varias competencias internacionales.



Álvarez, mientras tanto, lo miraba con mucho cariño y ganas de saber más.

“Mi proceso de adaptación fue como de tres años”, le dijo el capital Cifuentes, mientras que para Palacios fue de alrededor de dos.



La ex señorita Colombia, que está en la portada de la revista Aló que circula actualmente, les contó de su propio duelo, de su llanto cuando le dijeron que debían cortarle la pierna. “Lloré y lloré, pero no lo he vuelto a hacer”.



Y sobre la prótesis, el capital Cifuentes, que además es abogado, fue claro: “Daniella, es demorado, y cuando te la pones, sientes un vacío, tienes que volver a aprender a caminar sin muletas, y te talla, pero verás que es como ponerte un tacón nuevo, que te molesta un tiempo y luego ya hace parte de ti”.



Por su parte, el cabo Palacios la animó diciendo que con el paso del tiempo ya deja de ser un accesorio y cada quien se acostumbra a su peso. “Y cuando hay que hacerle algún arreglo o mantenimiento, son los ocho días más largos en la vida de uno, uno quiere que vuelva ya”.