Daniella Álvarez será jurado de Nuestra Belleza Latina

Con la emoción que la caracteriza, Daniella Álvarez subió a sus redes sociales un video en el que comparte con sus seguidores el siguiente paso que dará en televisión.

Actualmente, los televidentes colombianos pueden verla en El desafío, pero pronto será el público latino de Univisión el que podrá conocerla como una de las jurados del reality de esa cadena de televisión Nuestra Belleza Latina.

"Yo tenía una exitosa carrera en el mundo del modelaje y la televisión, hasta que un problema de salud casi destruye todo lo que tanto trabajo me había costado -dice Álvarez en el video presente en su cuenta de Instagram-. Hoy soy un vivo ejemplo de cómo la adversidad no nos define. Y me siento muy orgullosa de poder contarles que seré una de las juezas de la próxima temporada de Nuestra Belleza Latina, donde cualquiera puede ganar el título, no importan sus circunstancias".



En el texto que acompaña el video, Álvarez agregó: "Para mí es una bendición poder compartir aún más de cerca con toda la comunidad latina que tanto apoyo me ha dado. Gracias @Univisión por creer en mí".

Redacción de Cultura

@CulturaET