Daniella Álvarez les muestra a sus seguidores cómo da ahora sus pasos

En su cuenta de Instagram, la ex señorita Colombia Daniella Álvarez saludó a sus seguidores llamándolos "familia" y les mostró cómo está caminando ahora.

Álvarez narra que su pie derecho todavía padece isquemia y "no tiene aún sensibilidad". Entonces, usa una prótesis que ajusta a la pierna derecha e instala en un zapato que le da firmeza. Todo lo anterior, con una bella sonrisa, mostrando un gran valor.



"Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños", dijo en la publicación de este jueves.



Álvarez luego muestra cómo se apoya en un caminador y empieza a dar pasos por la clínica en la que todavía está internada, con la supervisión de personal de la salud de la entidad.



El pasado 13 de junio, a Álvarez le amputaron parte de parte de su pierna izquierda, debido a una isquemia que no permitió la buena irrigación de la sangre.



Esto ocurrió tras una intervención para extraerle un tumor de su zona abdominal, que estaba muy cerca de la aorta. En esa operación, esta arteria se vio afectada y aunque se le hicieron injertos para que funcionara bien, esto solo se logró luego de varios procedimientos. Sin embargo, ya se habían afectado sus extremidades inferiores.



Álvarez ha demostrado una gran valentía y ha dicho que volverá a bailar champeta, uno de sus ritmos favoritos. Por ahora estará en recuperación, proceso que puede demorar unos seis meses.



