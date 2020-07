Daniella Álvarez fue invitada a la próxima edición de 'El desafío'

En la edición de este 9 de julio del programa Día a día, de Caracol, la ex reina Daniella Álvarez, a quien hace un mes le amputaron parte de su pierna izquierda, recibió una invitación especial.

Álvarez, que tuvo un problema con la irrigación sanguinea de la cintura para abajo luego de una operación para removerle un pequeño tumor que le afectó la aorta, ha mostrado una gran fortaleza luego de la amputación, mostrando que hay que seguir adelante y luchar por la vida.



En Día a día recibió el saludo de familiares y amigos, pero además Sebastián Martino, productor del programa de concurso El desafío, uno de los más vistos del canal Caracol, le hizo una propuesta laboral.



Luego de alabar su gran fortaleza y su espíritu inquebrantable, le pidió hacer parte de la nueva edición de El desafío, que todavía no se sabe cuándo se hará. De hecho, las inscripciones para este año se suspendieron a principios de marzo por la emergencia que vive el mundo por cuenta del covid-19.



“Súper humano no es el que más músculo tiene, el que más rápido corre o el que más peso levanta. Súper humano es el que muestra fortaleza en los momentos difíciles. Un auténtico súper humano es el que sabe que la vida es una prueba, el que no se deja vencer por el miedo, por más que a veces los obstáculos parecen imposibles de superar. Esperamos que te recuperes pronto, porque queremos que hagas parte de nuestro próximo Desafío", le dijo Martino.



El productor agregó que no solo quiere que Álvarez llene las distintas emisiones con su "sabrosura costeña". Su objetivo es que les dé a los concursantes de la nueva edición, así como a todo el equipo técnico que participa, “esa serenidad y esa sabiduría, porque en estos momentos difíciles, todos nos debemos contagiar de esos valores”.



Álvarez ya presentó una de las ediciones de este concurso del Canal Caracol.