Daniella Álvarez, en la playa, muestra su prótesis

La ex reina y presentadora Daniella Álvarez publicó varias fotos en su Instagram, en las que se la ve en una playa de Puerto Velero, en Barranquilla.

Con un vestido de baño verde, de dos piezas, Álvarez se ve muy feliz, pese a que perdió parte de su pierna izquierda luego de que en marzo pasado.



En ese momento, fue operada de un pequeño tumor que le apareció en su abdomen. La masa estaba muy cerca de la aorta y esta arteria se vio afectada, lo que impidió una buena irrigación sanguínea a sus extremidades inferiores. Aunque se hicieron varias intervenciones, no hubo solución y el pasado 13 de junio se realizó la amputación.



Durante este tiempo, Álvarez ha mostrado valentía y resiliencia, agradece su vida y estar con su familia, así como las oportunidades que se le han presentado, como presentar El desafío, de Caracol.



Y mientras tanto, muestra su prótesis completa en varias fotografías.



Recientemente, además, Álvarez les contó a sus seguidores que los nervios de la tibia y el peroné de su pierna derecha se dañaron completamente. "La electromiografía mostró que tenia una lesión muy grave de la rodilla para abajo", dijo.



"(...) Pese a que mi pie derecho quedó en muy buenas condiciones, no quedó funcional para ese momento y los médicos me dijeron que con terapias, corrientes y ejercicios lo más seguro era que se fuera a recuperar”. Sin embargo, no ha sido así.

"Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Esta es la realidad de la vida, pero solo cuando creemos en Dios, tenemos fe y esperanza entendemos que todo ocurre para algo. Hoy en día sé cuál es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos", escribió la Señorita Colombia 2012 el pasado 7 de diciembre.



Sin embargo, no pierde el positivismo y mientras pasa los últimos días del año con su familia, escribe: "Aquí estoy. Lo soñaba desde que estaba en la UCI. Solo quería que llegara este día en el que estaría disfrutando de la brisa, el mar, donde me olvidaría de todas las dificultades. Este es el lugar donde nunca me falta nada y adivinen... LLEGÓ !!".

