Tercer dia de recuperación de Daniella Álvarez: 'Feliz en el mundo'

Daniella Álvarez sigue dando muestras de valor. La señorita Colombia 2011, que se ha desempeñado como modelo y presentadora, se pronunció este 15 de junio en su cuenta de Instagram con una foto en la que aparece con Ricki, su hermano.

A Álvarez debieron amputarle parte de su pierna izquierda el pasado sábado, debido a una isquemia que sufrió luego de una operación en la que le quitaron una pequeña masa en su abdomen.



Como ha contado, luego de esta primera intervención llegaron varias más, con el fin de hacerle un injerto en su aorta, que se vio afectada pues el pequeño tumor estaba muy cerca, y debido a la complicación de esta arteria no hubo irrigación suficiente a sus extremidades inferiores, viéndose afectado, especialmente, su pie izquierdo.



"Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ), yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes", escribió Álvarez en su cuenta.



Su caso es ya noticia internacional. El portal 'Shownews' contó su historia, mostrando su fuerza y su valor. Mientras en 'Suelta la sopa', de 'Telemundo', el periodista colombiano Luis Alfonso Borrego, radicado en los Estados Unidos, dedicó parte del espacio este 15 de junio parra narrar lo sucedido con Álvarez, recalcando su actitud y fortaleza.



Por su parte, Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, se pronunció sobre el hecho y le envió un saludo a Álvarez, mientras el portal web mexicano 'Fama' dijo: "Su mensaje y actitud fueron sumamente aplaudidos por sus fans, quienes mostraron su apoyo a la ex miss tras haber tomado dicha decisión".​



