Daniela Romo despidió a doña Teresita, su mamá

A los 95 años murió Teresita Corona, mamá de la cantante y actriz mexicana Daniela Romo. El deceso ocurrió el 27 de septiembre y la artista puso en sus redes un mensaje recordándola y agradeciéndole su amor.

“Mamita: Solo por ti viví. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo. Honraré tu vida que es la mía. Yo en ti siempre Tú siempre en mí. Gracias, gracias, gracias. Madre mía, mujer divina”, escribió Romo.



La intérprete de Yo no te pido la luna y actriz de producciones como Vencer el desamor, El manantial y En tierras salvajes, entre otras, y cuyo nombre real es Teresa Presmanes Corona, añadió:



“Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí. ¡Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre! Te AMO con todo lo que soy. Te llevo siempre en mí. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande. De tu mano siempre he de seguir. Gracias a todos por tanto abrazo y cobijo”.

Daniela Romo publicó esta foto en su Instagram, donde aparece con su madre, doña Teresita. Foto: Instragram Daniela Romo



Varios de sus colegas, tanto de la música como de la actuación, se manifestaron, entre ellos Mauricio Islas, Lisette, Arlette Pacecho, Lisardo y Ximena Navarrete.



Se sabe que Romo era muy cercana a doña Teresita y le decía ‘Cabecita de algodón’. La relación fue aún más entrañable, pues el padre de Romo fue ausente y su mamá se convirtió en su guía y sostén. De ahí que incluso la artista la felicitara siempre el Día del padre.