¿Qué pasó con el actor principal de Harry Potter?

Con solo 12 años se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine. Su infancia y adolescencia estuvo marcada por un personaje que ya lo acompañará durante toda su vida personal y profesional. Daniel Radcliffe pisó en la escena actoral dejando huellas tan grandes como la cicatriz de Harry Potter.



Lea también: Cinco producciones de Netflix para devorar este fin de semana

Una de las sagas más conocidas y taquilleras de la historia del cine es Harry Potter. Marcó una época y hoy en día sigue teniendo millones de seguidores en todas partes del mundo.



Tanto es así que muy seguramente habrá personas que no saben que el niño que dio vida al personaje de Harry realmente se llama Daniel y que este viernes 23 de julio cumple 32 años.



Siga leyendo: Un banquete de Alfred Hitchcock y otros clásicos para ver en HBO Max



Daniel Radcliffe nació en Fulham, Inglaterra. Hijo de una mujer que trabajaba en una agencia de casting y padre que hacía parte de otra agencia literaria logró conseguir sus primeros papeles como actor en 2001. Primero interpretó a David Copperfield niño, en la miniserie David Copperfield. En noviembre de ese año se hizo mundialmente conocido al interpretar a Harry Potter en la gran pantalla.



Su carrera como niño y adolescente actor estuvo marcada claramente por su participación en la saga de los libros de J.K. Rowling. Su vida personal y profesional lo han convertido en una de las celebridades que mayor curiosidad causan en el mundo.



Le recomendamos: Cinco afiches icónicos de la historia del cine



En algún momento, Radcliffe salió a confesar que sufrió de alcoholismo a partir de la presión que le trajo la fama cuando era muy joven. Algo que superó con la ayuda de sus amigos, según reportan varios portales.



Otro dato que muy seguramente no sabía es que ha prestado su voz para protagonizar capítulos de producciones animadas reconocidas como Los Simpsons y Bojack Horseman.



A pesar de los millones y el reconocimiento que ha ganado en sus 20 años de carrera, se ha prestado para actuar en películas independientes de poca distribución.



Es poco lo que se sabe de la vida personal de Radcliffe, pues no participa activamente en redes sociales. Incluso, no tiene cuenta oficial en redes como Instagram.



Actualmente, se encuentra trabajando en el rodaje de Lost City of D, película en la que compartirá con grandes celebridades como Brad Pitt, Sandra Bullock y Channing Tatum.



Tendencias EL TIEMPO