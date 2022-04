Hace unos años, el artista puertorriqueño Dálmata (Fernando Mangual Vázquez) desapareció de la escena musical latinoamericana, con una carrera en la cúspide y con el reguetón en pleno auge.

Sin producir desde entonces música nueva, así como se fue, regresó. El artista, quien saltó a la fama como parte del dúo Ñejo & Dálmata, ha publicado desde finales del 2019 temas y videos de sus viejos éxitos. Remixes como Belleza latina, junto a su antiguo compañero, e Incontrolable, en solitario.



Con una base sólida de oyentes mensuales en plataformas digitales –más de 382 millones de visitas en YouTube–, dálmata prepara su regreso y lo hace celebrando los 10 años de uno de sus temas más exitosos: Dile a tu amiga. La canción, renovada y con la colaboración de PJ Sin Suela (Puerto Rico) y Totoy El Frío (Colombia), se titula D. A. T. A. y es uno de los lanzamientos en TikTok que el artista espera ofrecer al público antes de presentar su nuevo EP.

¿Es un regreso definitivo?

​

Estuve como siete u ocho años sin sacar música nueva. Hacía colaboraciones con otros artistas, pero no lanzando música mía. Tomé la decisión para arreglar ciertas cositas personales de mi vida, vivir una vida que quería vivir, el nacimiento de mis niños... Yo estaba en la cima, tenía una buena carrera y estaba bien encaminado. Y fue una decisión bien dura, pero lo hice y me ayudó mucho a madurar y a prepararme mejor.

¿Le pasó factura tratar de equilibrar la vida artística y la vida personal?

​

Bastante. No sabía que tenía unos problemas que me estaban comiendo por dentro, porque ahogaba todo en alcohol y ‘loquiando’ y amaneciendo por ahí, no conocía lo que era tener una vida ‘derechita’ y es bien diferente. Dios lo ayuda mucho a uno cuando uno hace las cosas bien.

¿Algo ha cambiado musicalmente al regresar?

​

Todo. Yo cantaba por cantar y tenía talento y a la gente le gustaba y me aprovechaba de eso para seguir sacando canciones, aprender un poquito del negocio, hablar por radio, pero no tenía manejo... Lo que la gente conoce de mí en la música fue por gracia divina, uno se metía a un estudio y salía una buena canción y gracias a Dios llegaba a donde llegaba, pero no tenía conocimiento de ciertas cosas, no tenía la madurez.



¿Madurez personal o como artista?

​

Si uno no tiene la madurez en el mundo profesional, tanto como en lo personal, es difícil lograr cosas más grandes, uno se queda como estancado en un ciclo y no sale de ahí. Ahora uno se siente más libre, se cuida mejor, y empieza a quererse a sí mismo. Yo siempre quise a los demás, pero a mí mismo no me quería mucho y me maltrataba mucho, y eso no funciona así. Somos un templo del espíritu y no podemos estar maltratando ese templo. Dios me regaló la familia que necesitaba, que yo soñaba con tener. Dejé muchas cosas, pero los fanáticos nunca me soltaron.

Viene con nueva versión de 'Dile a tu amiga', ¿qué puede presentar diferente a lo que hizo hace diez años?

​

Lo estoy haciendo como un homenaje al público. Es un tema que el público convirtió en el clásico que es. Hice unos videos el año pasado, para ver cómo reaccionaba la gente con canciones viejas mías, y se hacía viral lo que yo hacía. Pensé llevarle este tema a la gente que ya lo conoce, de una forma genuina, que tenga la misma esencia, el ritmo, lo instrumental, la mezcla, pero con una estructura, un corte nuevos, con dos artistas supertalentosos, raperos, que se definen mucho por la lírica.

¿Por qué 'D. A. T. A'.?

​

Le puse D. A. T. A. para no ponerle Dile a tu amiga (remake) o Dile a tu amiga (parte 2), sino que fuera algo fresco. Hice el montaje y convertimos esa canción, con la misma esencia, pero innovada, como la música urbana contemporánea, para agarrar a esa nueva generación y a la generación que ya conoce el tema.

Y lo hizo con un colombiano y un puertorriqueño...

​

Estos muchachos, Totoy El Frío y PJ Sin Suela, son el futuro del género urbano, de letra, y quería apoyar ese talento. Tuve la oportunidad de hacerlo con artistas que sumaran, que han hecho también su carrera, pero no es muy justo estar agarrando lo que otro trabajó, quería a alguien que pudiera aprovechar ese legado mío. Lo que estoy aprovechando es el público que tienen estos muchachos de esta nueva generación.



¿Por qué los escogió, además de representar la nueva generación?

​

No conocía la fama que tenía Totoy El Frío, le escuché un tema que se llama El Poblado, que tuvo mucho éxito, lo apoyaron Maluma, J Balvin y Karol G. Yo necesitaba un rapero que rompiera después del coro mío, pero que lo hiciera a un nivel, y encontré a ese muchacho y fue como ver el futuro, porque la entrada que él hace en este tema es brutal, lo que yo necesitaba. Y estaba PJ Sin Suela, que es amigo de Puerto Rico, de mi misma ciudad, Ponce.

La remasterización se la encargó a Alejandro Patiño, Mosty...

​

Él es de esa época, conocía el tema y logró darles a la música y a la melodía de D. A. T. A. la misma esencia. Usó las voces originales, estudió el tema original y los metió en la nueva versión. El equipo involucrado en la producción decidió que era lo mejor y él es una de las joyas de Colombia, que ha hecho mucho por el género urbano colombiano en materia de las mezclas, masterización y producción.

¿Qué cambios encontró después de 10 años de 'Dile a tu amiga'?

​

Primero, TikTok, eso no existía. Yo tampoco era muy amigo de las redes, no encajaba, nunca les logré coger el flow a las redes, es algo que no me entraba, pero que les ha abierto muchas posibilidades al mercadeo de la música y a jovencitos que no tienen de dónde agarrarse para llegar a todo lo que es arte.

¿A qué se debió el cambio a nivel personal?

​

Toma de conciencia y madurez. Entender más el mundo invisible y las cosas que controlan todo en este mundo y saber que el bien se paga con bien y uno tiene que hacer las cosas bien para merecerse las bendiciones y yo he tenido muchas bendiciones. Siempre voy a estar buscando cómo pagar las bendiciones que tuve, porque pudiera estar muerto, son cosas bien locas que a uno le pasan.



¿Está en ciernes un EP de Dálmata, ahora que vuelve?

​

Rapidito. El título de lo que voy a lanzar va a tener mucho que ver con lo que he estado hablando, el cambio y cómo me siento, y va a tener temas que he venido lanzando, porque quise empezar el año pasado para ponerme al día, como de antesala, y va a haber temas nuevos.

Compositor, productor musical, intérprete, ¿con cuál se siente más a gusto?

​

De cantante me gusta más, cantar en vivo, ese es mi talento real, soy el cantante de esa banda, de la que incluye luces, sonido, bailarines y me considero la voz de una banda de instrumentos, y me gusta, eso me lo disfruto mucho. Pero lo mío es crear, me gusta crear cosas para artistas, hoy en día, mejor preparado, puedo hacer cosas por artistas, crear cosas. Creo que tengo virtudes para hacer eso y me gustaría dedicarme a eso. Estoy en negociaciones para hacer eso, ver una compañía que apoye esas áreas.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

@oleonn84