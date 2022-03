Uno de los cantantes más conocidos del género urbano, Daddy Yankee, ha anunciado su retiro de la música y, con él, una gran gira de despedida en varias ciudades de América. Desde ese momento, muchos fanáticos han estado ansiosos por comprar sus boletas.

La venta y preventa de las entradas estaba programada para el pasado 25 de marzo, según anunció el reguetonero en sus redes sociales. Sin embargo, muchas personas, al entrar al sitio web oficial, daddyyankee.com, se dieron cuenta que la opción de compra aún no estaba habilitada.



Lo que en realidad sucedió fue que no se había especificado que esas fechas sólo aplicaban para otras ciudades, la mayoría en Estados Unidos, por lo que muchos fanáticos quedaron a la expectativa de cuándo podrán adquirir sus boletas.



¿Cuándo iniciará la venta?

Debido a la confusión, la disquera ‘Pina Records’ anunció, en sus redes sociales, las nuevas fechas para la venta y preventa de las entradas en cada ciudad. Sin embargo, aún quedan algunos lugares en los que todavía no se ha confirmado la información.

El cantante confirmó que habría cuatro conciertos en Colombia en diferentes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. No obstante, solo se conocen las fechas, desde las cuales estaría disponible la boletería, en Bogotá y Medellín.



Para Cali y Barranquilla, la información aún no está disponible, pero será anunciada próximamente.



Si usted desea adquirir su entrada para el concierto en Bogotá, lo podrá hacer, desde la página web oficial de Daddy Yankee, a partir del 8 de abril. Si desea comprar su boleta para la ciudad de Medellín, la venta se abrirá el 5 de abril.





El primer concierto en Colombia será el 7 de octubre de 2022 en Cali. Posteriormente, ‘El Cangri’ se presentará en Bogotá el 8 de octubre. El evento en Barranquilla será el 14 de octubre y, por último, Daddy Yankee estará en Medellín el 15 de octubre.



Aún no se han dado a conocer el precio exacto de las entradas en Colombia. Sin embargo, en las ciudades de Estados Unidos que ya abrieron boletería, se agotaron todas las boletas, según lo indica la publicación en Instagram de Pina Records.



