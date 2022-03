El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, conocido como el 'Rey del Reguetón' y por canciones como 'Gasolina', 'Con calma', 'Despacito', entre otras, anunció que se retira de la música, tras tres décadas de trayectoria.



En un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante afirmó que "en esta carrera, que ha sido un maratón", al fin ha visto la meta.



"Ahora voy a disfrutar con todos ustedes, con lo que me han dado, que me han regalado. Este género (el reguetón), que la gente dice que yo lo hice mundial, fueron ustedes los que me dieron la llave para convertir este género en lo más grande del mundo", dijo en el clip.



Daddy Yankee también resaltó que siempre trabajó duro para no fallarle a su público y para inspirar a todos los jóvenes a soñar en grande y ser lideres.



"En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo para los barrios, los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho", agregó.



El artista, quien lleva 32 años de trayectoria en la música y se ha convertido en uno de los mayores exponentes del género urbano, aseguró que se "despide celebrando", pues su último álbum, llamado 'Legendaddy', el cual lleva "todos los estilos" que lo han definido, se va a estrenar el 24 de marzo.



Además, dijo que hará una gira de conciertos entregando "su mejor producción".



"'Legendaddy' es lucha, es fiesta, es guerra, romance. Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales, y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde la raíz, desde el principio del reguetón", manifestó.



