Luego de interpretar por muchos años jazz latino y de colaborar con los Beastie Boys, la famosa agrupación de hip hop fundada en los 80 en Brooklyn, el músico Eric ‘Bobo’ Correa halló la estabilidad musical con Cypress Hill, la banda que cambió la historia del hip hop, de la cual es su percusionista. Y ya lleva 30 años haciéndolo.



Por su historia familiar, ‘Bobo’ iba camino a abrazar de por vida el jazz latino, como su padre, el grandioso Willie ‘Bobo’, que estuvo al lado de grandes de la música latina, como Tito Puente y Santana.



Pero Correa se desvió de la senda que tenía destinada y se lanzó a grabar con los Beastie Boys, banda que en sus primeras grabaciones tenía más un estilo hardcore punk y luego, tras haber asimilado la cultura callejera de Nueva York, comenzó a experimentar con el hip hop y el rap. Con ellos participó en los álbumes Ill Communication y Hello Nasty.

Y mientras estaba de gira con los Beastie Boys, Correa se encontró con Cypress Hill.

Se unió al grupo como su percusionista para sus giras mundiales, dividiendo el tiempo entre ambos grupos. Con los años, se dedicó ciento por ciento a Cypress Hill. Previo a su concierto en el Festival Cordillera, el 24 de septiembre en Bogotá, charlamos con él.

Su padre fue una de las personas más importantes en la música latina, dentro del jazz latino. Fue músico de Tito Puente y de Santana. ¿Usted siempre quiso dedicarse al hip hop o pensó en seguir los pasos de su padre?

​

Siempre pensé que mi camino iba a ser el jazz latino o la fusión de jazz latino, lo veía como lo lógico, pero también tenía otros intereses musicales. Si mi padre estuviera vivo, creo que me habría inclinado un poco más hacia el jazz latino.

¿Pero cómo llega al hip hop?

​

Un año después de su muerte decidí hacerme cargo de su banda de jazz latino. Eso fue difícil… quiero decir, no es muy fácil para alguien simplemente llegar y hacerse cargo de la banda de un hombre que es considerado una leyenda. Además, yo estaba expuesto a distintos tipos de música y sabía que podía tocar cualquier cosa. Un día estaba tocando en un club con mi pequeño cuarteto y uno de los gerentes me llama y me dice: ‘Oye, uno de los Beastie Boys quiere que vayas a tocar a su boda’. Yo no lo podía creer. Fui y toqué en la boda, toqué allí con mi cuarteto. Unos meses después recibí una llamada de los Beastie Boys preguntándome si estaba interesado en ir de gira con ellos como percusionista.



¡Tremenda diferencia entre tocar en clubes de jazz y tocar con los Beastie Boys!

​

¡Claro! Y eso cambió todo para mí. Esas multitudes… eso es bien diferente a lo que yo venía haciendo. Y en esa primera gira con los Beastie Boys conocí a Cypress Hill, mis mundos chocaron, y en 1994 ya era miembro estable de Cypress Hill.

Este año, el hip hop cumple 50 años. ¿Qué cree que ha logrado el hip hop en el mundo en estos 50 años?

​

El hip hop pasó de ser un género musical que la gente creía que iba a ser una moda pasajera y que no iba a durar más de cinco años, a ser un género musical conocido en todo el mundo. Además, es el género musical más grande y que más vende. Puedes ver la influencia en todo el mundo… los artistas tienen sus propios equipos de hip hop, MC, DJ, breakdance, grafiteros, etc. Y el hip hop es más que solo la música, es un estilo de vida, es una cultura.

Una de las grandes luchas de Cypress Hill ha sido la legalización de la marihuana...

​

Sí, y todavía tenemos que luchar para que más estados en los Estados Unidos legalicen la marihuana, para que se despenalice y para que no sea un delito federal. Quiero decir, todavía queda pelea, no es una pelea que se haya terminado. Pero no es nuestra única pelea, cualquier cosa que encontremos que está en contra de los derechos humanos, será una lucha para nosotros.

Como lo temas migratorios…

​

Siendo latinos y de ascendencia latina, vemos lo que está sucediendo. Vemos que nuestra gente, todas las personas de ascendencia latina, reciben un trato incorrecto y esto está mal. Debemos mantenernos firmes y por eso evitamos actuar en estados de los Estados Unidos que toleran o incitan a este tipo de comportamiento.

¿Alguna vez se detiene a pensar que usted es una leyenda?

​

Realmente trato de no pensar en eso, porque creo que eso es algo que otras personas tienen que pensar, otras personas tienen que hacerlo. He sido parte de algunas bandas influyentes y he vendido millones de discos, he viajado por el mundo, pero eso no me habilita para presentarme ante los demás como una leyenda. Eso no sería correcto decirlo. Sé que he logrado muchas cosas y sé que nosotros, como banda, hemos hecho algo de historia, pero creo que nunca diría que soy una leyenda, eso se lo dejo a otras personas y si eso creen pues, ¡muchas gracias!



Ahora que se habla que los extraterrestres están aquí, le pregunto: ¿si conociera a un extraterrestre hoy y tuviera que explicarle qué es Cypress Hill, qué le diría?

​

Mmmm… Primero lo sentaría. Me aseguraría de que tuviera un porro y pondría el primer disco de Cypress Hill. Le diría, vamos a hacer un viaje, será un viaje musical. Allí desglosaría todas las canciones y lo que significan. Y al final de ese primer disco, apuesto a que convertiría a ese extraterrestre en un fan.

La música ha cambiado y la sociedad ha cambiado. ¿Cómo se siente acerca de lo que está pasando en la música hoy en día?

​

Hay cosas buenas y malas. Creo que es genial que los artistas ahora puedan expresarse sin tener que pasar por un sello importante: pueden subir su música a SoundcCloud, a Spotify o lo que sea. Y creo que es genial. Dicho esto, también creo que hay mucha basura por ahí. Así que el campo de juego se acaba de abrir. Yo soy de la vieja escuela, de la vieja escuela de oro, soy de la época dorada del hip hop. Entonces, ¿me gustan todas las cosas nuevas? No. ¿Creo que es repetitivo? Sí. Vengo de una época en que todos los grupos sonaban diferentes. No hubo ningún grupo que intentara sonar como los demás y ahora es difícil diferenciar una canción de otra, porque todos suenan igual, creo yo. Hay algunos artistas nuevos que son geniales, pero a mí me gusta mucho el sonido que los 90 y los 2000 nos dieron a nivel creativo.

Han estado tocando juntos durante 30 años y no muchas bandas pueden lograr eso. ¿Cuál es la fórmula para mantener a Cypress Hill unida, tocando y de gira?

​

Todavía disfrutamos hacer música juntos. Todavía disfrutamos pasar el rato. Podemos salir de gira, estar en casa unos seis meses y luego volver a salir de gira y es como si ese período de seis meses nunca hubiera sucedido. Es como si volviéramos justo al momento en el que acabamos de dejarnos. Y nosotros tenemos esa vibra de hermandad familiar. Sí, obvio, hay momentos de frustración, obvio, hay desacuerdos y peleas, pero eso hace parte de ser una familia. Somos familia con todos los pros y contras de una familia.

¿Cuál es el momento de su carrera del que se siente más orgulloso?

​

Creo que el ahora, esto en lo que estamos hoy mismo. Ser celebrados por nuestros logros y por lo que hemos hecho. Haber obtenido la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood es increíble (Cypress Hill hizo historia al convertirse en el primer grupo latino de hip hop en recibir el honor). Poder seguir trabajando y poder seguir de gira como lo hacíamos en el 90 y 2000 es maravilloso. Es increíble poder seguir haciendo eso. Y nos permite saber que Cypress Hill es uno de esos grupos de los que se hablará durante mucho, mucho tiempo. Incluso mucho después de que nos hayamos ido, ¿por qué?, por lo que pudimos lograr musicalmente y para nuestro movimiento.

