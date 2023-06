A lo largo de la historia del cine, ha habido películas que han sido aclamadas por la crítica y el público, y luego están aquellas que han sido destrozadas sin piedad.



Si alguna vez se ha preguntado cuáles son las peores entregas en el cine, según los críticos, Rotten Tomatoes tiene la respuesta.

La selección de estas películas del portal 'Rotten Tomatoes' no se basa en opiniones aisladas, sino en un riguroso análisis de las calificaciones obtenidas en el tomatómetro, donde cada película ha conseguido menos del 6% de aprobación.



Sin embargo, se ha establecido un requisito adicional: cada filme debe contar con al menos 20 críticas, asegurando así que las películas consideradas "las peores de la historia" hayan tenido un umbral mínimo para los expertos del séptimo arte.

Ballistica: Ecks vs. Sever (2002)

Esta es una película que ha sido duramente criticada por su falta de ingenio, coherencia, estilo y originalidad. Esta cinta de acción exagerada no logra cautivar a la audiencia con su trama y carece de elementos que la hagan destacar.



Protagonizada por Antonio Banderas y Lucy Liu, y dirigida por Wych Kaosayananda, la película no ofrece una experiencia cinematográfica satisfactoria.

Una llamada perdida (2008)

Uno de los remakes más débiles del género J-horror que ha recibido críticas negativas. La película sufre debido a las interpretaciones insulsas de los actores y su uso de clichés en los momentos de suspenso.



La historia sigue a Beth Raymond, interpretada por Shannyn Sossamon, quien presencia la muerte de dos amigos y comienza a sospechar que hay algo más siniestro detrás de estas muertes. Dirigida por Éric Valette, la película no genera el impacto deseado.

Dejados atrás (2014)

Protagonizada por Nicolas Cage, ha sido ampliamente criticada y ha recibido comentarios negativos por su falta de calidad. La trama se centra en el caos que se desata en el mundo cuando millones de personas desaparecen sin dejar rastro.



A pesar de tener un elenco reconocido, como Chad Michael Murray y Cassi Thomson, la película no logra cumplir con las expectativas y se considera un fracaso en la filmografía de Cage. Dirigida por Vic Armstrong, la película no captura la atención de la audiencia.

Mil palabras (2012)

Protagonizada por Eddie Murphy, ha sido criticada por su humor anticuado y la falta de presencia de la voz cómica distintiva de Murphy. La película sigue a Jack McCall, un agente literario egoísta cuya vida da un giro cuando descubre que solo le quedan mil palabras para hablar antes de morir.



A pesar de contar con actores como Kerry Washington y Cliff Curtis, la película no logra ofrecer una comedia satisfactoria. Dirigida por Brian Robbins, la película fue recibida de manera negativa por la crítica.

Gotti (2018)

Protagonizada por John Travolta, ha recibido una respuesta crítica abrumadoramente negativa. La película narra la historia de John Gotti, quien se abre camino en la familia del crimen Gambino en Nueva York.



A pesar de tener a Travolta como protagonista, la película no logra capturar adecuadamente la esencia y la complejidad del personaje. Dirigida por Kevin Connolly, la película no alcanza las expectativas y no destaca entre las producciones del género.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

