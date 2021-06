¿Cuál fue el punto de no retorno entre los príncipes William y Harry?

La relación entre los príncipes William y Harry está lejos de ser ideal y al parecer el distanciamiento entre los hijos de Carlos y Diana de Gales se ha vuelto mayor desde la entrevista de Harry y su esposa Meghan con Oprah Winfrey.

La relación ya iba mal desde antes, según informan biógrafos de la realeza, como Robert Lacey, autor del libro Battle of Brothers que ubica el punto de no retorno entre los hijos de Lady Di en la discusión que tuvieron cuando surgieron quejas de acoso laboral del personal de servicio de los duques de Sussex -Harry y Meghan-.



El personal del palacio de Kensington acusaba a Meghan de intimidación y acoso, algo que pasó en el 2018, pero se conoció después. Ante esto, William segundo en la línea de sucesión al trono inglés, llamó a su hermano menor y Harry se puso del lado de su esposa. Se dice que el hijo menor de Carlos de Inglaterra le colgó el teléfono a su hermano.

Los efectos se hicieron visibles en declaraciones como las de Harry a finales del 2019, cuando afirmó: "Somos hermanos, siempre seremos hermanos. Estamos ciertamente en este momento en caminos diferentes, pero yo siempre estaré con él y sé que él siempre estará conmigo".



Pero, a juzgar por declaraciones de Guillermo, duque de Cambridge, en enero del 2020, el tiempo no mejoró las cosas: "He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más. Somos dos entidades separadas".



La frase, aunque breve era bastante elocuente, más si se tiene en cuenta de las pocas palabras que suelen expresar en público los miembros activos de la realeza acerca de sus conflictos privados. Cabe recordar que Harry abandonó sus obligaciones como miembro principal de la casa Windsor para irse con su esposa e hijo pequeño a vivir a Estados Unidos, donde este año nació su hija Lilibeth Diana.



(Puede leer: ¿Por qué Lilibeth Diana, hija de Harry y Meghan, no será princesa?).

Después de esto, William se ha manifestado públicamente para desearle feliz cumpleaños a su hermano y para felicitarlo por el nacimiento de su hija. Pero, su más reciente declaración, vista como una respuesta a lo manifestado por Harry y Meghan en la polémica entrevista televisiva con Oprah Winfrey, fue para decir: "No somos para nada una familia racista".



Los dos hermanos se encontraron personalmente después de esto. En el funeral de su abuelo Felipe de Edimburgo, el pasado 17 de abril.



(Además: ¿Por qué el príncipe Harry quiere demandar a BBC por rumor sobre su hija Lilibeth Diana?).

Terminada la ceremonia, las cámaras enfocaron a los príncipes alejándose a pie de la iglesia y creyeron verlos conversar. Incluso se informó que William y Harry habían tenido una reunión privada que había durado alrededor de dos horas. Pero Lacey negó que hubiera ocurrido esta charla. Afirmó que los duques de Cambridge -William y Kate- prefirieron no hablar con Harry para evitar que el contenido de su conversación pudiera filtrarse a la prensa.



Las filtraciones han sido de parte y parte en los últimos años. Una amiga de Meghan reveló que Harry y su padre, el príncipe Carlos habían tenido "conversaciones improductivas" después de la partida de los Sussex. Pero durante el tiempo en que la pareja vivió en reino unido, Harry y Meghan se habían quejado de que sus charlas eran filtradas.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET