Una fiesta de graduación en Texas, Estados Unidos, se convirtió en blanco de críticas por un momento en el que, en medio del baile, la persona encargada de poner la música puso una canción que fue calificada como ‘imprudente’ porque había una mujer en silla de ruedas en la pista de baile.



Según reportaron medios locales, el DJ puso la canción ‘Thinking Out Loud’ de Ed Sheeran que comienza con la frase: ‘Cuando tus pies ya no caminan como antes’, lo cual generó la polémica.



De acuerdo con el New York Post, el hecho sucedió en 2017, pero fue ahora con la publicación de la usuaria Celeste Orozco en Tik Tok que el hecho se volvió viral.



La protagonista del video comentó la publicación diciendo que consideraba la situación graciosa e irónica y que, en ese momento, no sabía que era lo que estaba sonando pues estaba tratando de bailar.



EL TIEMPO