Crean plataforma para conectarse con contenidos culturales

El coronavirus ha puesto a prueba a la cultura en el mundo: el museo de Louvre cerró sus puertas, la emblemática Ópera de Sídney silenció sus micrófonos y el Teatro Colón de Buenos Aires apagó sus luces, entre otras duras decisiones que han afectado directamente al mundo de la cultura.



Sin embargo, pese a que la pandemia transformó la vida de esta industria y de quienes están vinculadas a ella, esta nueva realidad se convirtió en una oportunidad para hacer de las expresiones culturales, una herramienta clave para contrarrestar los efectos de la cuarentena.



Frente a esta realidad un grupo de emprendedores colombianos decidió convertir su oferta cultural en contenidos digitales para seguidores de la historia, el cine, el arte y la literatura, en los cuales las personas pueden aprender, entretenerse y adentrarse en universos de la cultura.



La iniciativa se llama Ilustre, un proyecto que nació hace más de tres años en un teatro con su mismo nombre en Bogotá, y que hoy transita al escenario digital a través de una herramienta que conecta en un mismo lugar a expertos y apasionados de las artes.



“La cultura debe ser una industria fuerte y orgullosa, volcada al futuro y a las nuevas tecnologías. Es por esto que vimos la posibilidad de abrir el mercado a muchas ciudades y países nuevos, permitiendo que más personas accedan a contenidos culturales. Es una nueva oportunidad para que todos encuentren una nueva manera de entretenerse, mientras aprenden y amplían su visión del mundo”, explica Juan Camilo Vergara, historiador y cofundador de Ilustre.



Esta iniciativa, que en sus inicios congregaba a públicos pequeños, hoy reúne a más de 500 asistentes en cada uno de sus cursos y conferencias de historia, cine, arte, literatura, entre otros.



“Nuestro proyecto se ha convertido en un refugio para jóvenes y adultos, quienes han visto en nuestra propuesta de cultura una terapia que transforma sus vidas en estos momentos de crisis. Además les brinda la posibilidad de generar relaciones con personas que comparten gustos en común”, agrega Vergara.



Ilustre, que a la fecha ha alcanzado a más de 28 mil personas en Colombia, Argentina, Perú , México, y otros países de Hispanoamérica, también busca convertirse en el trampolín de nuevos talentos del mundo cultural que quieran compartir sus conocimientos.