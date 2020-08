Protagonista de 'Breaking Bad' habla por primera vez del coronavirus

En una entrevista en 'Live with Kelly and Ryan', el martes en la noche, Cranston, de 64 años de edad, reveló detalles del virus que él y su esposa, Robin Deaden, padecieron a principios de marzo, cuando apenas empezaban los aislamientos y contagios.



“No pensé que el mundo necesitaba que otra celebridad dijera: ‘¡Oye, lo tuve!’ así que no dije nada y seguí mi camino”, explicó Cranston quien dio vida al inolvidable Walter White, de la serie Breaking Bad.



El intérprete había revelado a finales de julio, en su cuenta de Instagram, que había contraído covid-19. "Suena desalentador ahora que cerca de 150.000 estadounidenses han muerto por el virus. Fui afortunado. Síntomas leves. Cuento mis bendiciones y te insto a que sigas usando la maldita mascarilla", anotó en su publicación.

Crasnton, ganador del Emmy y nominado al Óscar por su papel como Trumbo, decidió donar plasma en el UCLA Blood & Platelet Center de Los Ángeles, para las investigaciones en busca de una cura o vacuna..El intérprete se suma a la lista de famosos de Hollywood que han revelado haber sufrido del nuevo coronavirus, entre otros, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, Idris Elba y la actriz Alyssa Milano.

