Daniella Donado, ex reina del Carnaval de Barranquilla, tiene covid-19

En medio de lágrimas Daniella Donado, quien fue reina del Carnaval de Barranquilla en el 2007, contó en su cuenta de Instagram que padece de covid-19, así como también su esposo y sus dos hijos.

“Hace dos semanas yo fui diagnosticada, mi esposo, mis hijos y las personas que trabajan conmigo también. Uno asume esto con tranquilidad, pero no te deja de invadir el miedo. En un principio, yo era de las que más criticaba el negativismo que le ponían a todo”, dijo la ex reina, muy triste.



En su casa, la primera persona contagiada fue el esposo de la presentadora, Virgilio Torres, quien se aisló inmediatamente, pero posteriormente se conoció que toda la familia padecía la enfermedad.



“A todas las personas nos da diferente. Ahí entra en el tema de qué va a pasar conmigo”, siguió diciendo Donado, quien agregó que su mamá no se ha sentido bien en los últimos días, aunque su hermano sí.



