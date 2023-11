Conozca la regla que impone Kourtney Kardashian a quienes vayan a conocer a su bebé

Kourtney Kardashian ha sorprendido a sus fanáticos con una extraña dinámica para los que quieran conocer a su recién nacido bebé. Según una fuente anónima le contó al a Us Sun detalles del requerimiento.

Según la fuente, la pareja se tomará un tiempo para descansar antes de compartir con el mundo a su bebé. "Ella y Travis han comunicado que se tomarán un tiempo 'solo familiar' para que Kourtney descanse y luego invitarán a la demás familia de forma individual", agregó.

Kourtney Kardashian y Travis Barker Foto: Instagram: @kravis4ever

"Obviamente, Kris (Jenner) será la primera, pero ¿quién recibirá la segunda invitación?" Kourtney ha dicho que es una cuestión de gérmenes, para proteger al bebé y no exponerlo a ningún riesgo, aunque reconoció que la estrategia es para mantener a los suyos un poco a distancia.



Kourtney Kardashian dio a luz a su cuarto hijo, el primero junto a su marido Travis Barker. La información fue dada por la revista People, que contó detalles de este acontecimiento que tenía a los fanáticos a la expectativa.



El pequeño se llama Rocky Thirteen (aunque no saben si solo será Rocky o la añadirán el número 13 al final). Así lo ha confesado el artista en una entrevista de pódcast para One Life Once Chance With Toby Morse.

CULTURA

@CulturaET