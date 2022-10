Luego de rumores que fueron y vinieron, y que llevaron a confusiones a los mismos integrantes de la banda de Los Tigres del Norte, se confirmó la muerte de su madre el pasado domingo 23 de octubre.

"Doña Consuelo Angulo de Hernández, madre de los hermanos Hernández que conforman el legendario grupo de Los Tigres del Norte, murió este domingo 23 de octubre. La noticia se confirma luego de una serie de confusiones que surgieron al respecto y que provocaron que la agrupación diera la noticia en pleno concierto cuando al parecer aún seguía viva su madre", según revela el portal Univisión, de noticias hispanas de Estados Unidos.



'Doña Consuelo' era la madre de Jorge, Hernán, Eduardo, Luis, así como de Raúl Hernández, el llamado 'Tigre Solitario'.



El portal de noticias anota que, de acuerdo con reportes de la prensa mexicana, la mujer se encontraba delicada de salud y los miembros del grupo no lograron despedirse de ella pues realizaban una gira de conciertos.



Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones musicales más reconocidas en el mundo y además se han vuelto uno de los emblemas de México.



La banda tiene varios detalles curiosos que muchos de sus fanáticos desconocen, por ejemplo que fue fundada por un niño y también que su origen no está en México.



Su especialidad es la música norteña, y este grupo fue fundado en San José California, Estados Unidos, por lo que a pesar de que muchos consideran que son originarios del país azteca esto no es correcto. El grupo se fundó en la ciudad de San José, California.



Su fundador fue Jorge Hernández quien a sus 14 años de edad logró convencer a sus sus hermanos y a su primo para formar Los Tigres del Norte.Su trayectoria ya suma 6 premios Grammy y 12 Grammy latino y también han aparecido en más de 18 películas.