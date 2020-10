Las palabras de Jéssica Cediel tras confirmar que tiene coronavirus

Luego de avisar que se haría la prueba de covid-19, la presentadora Jéssica Cediel confirmó que dio positivo.

En un video, Cediel dijo que había tenido pérdida del gusto y del olfato, y que, además, se quedó sin aire en dos ocasiones, motivo por el cual decidió hacerse la prueba.



"Me quede en dos oportunidades sin respirar, fueron dos momentos de crisis. No me entraba aire por la nariz, me asuste y en un momento lloré", comentó la conductora de entretenimiento. Lo mismo le sucedió a su hermana Melissa.



Y agregó que lo único responsable es asumir la situación. “Uno no se quiere contagiar, simplemente pasa, es una pandemia y desgraciadamente hay que afrontarla y seguir viviendo”, dijo.



En la familia de la presentadora ya se han presentado varios casos de covid-19.