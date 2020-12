Agenda para el fin de semana 

Concierto de Alejandro Sanz

Desde Madrid, este 5 de diciembre Alejandro Sanz ofrece un concierto vía streaming que se podrá ver en todo el mundo. El artista estará acompañado por su banda y tendrá, además, varios músicos invitados. Se emitirá a las 7 p. m. Boletas en www.eticket.co

Herencia de Timbiquí y Adriana Lucía

'Volvamos a nuestras raíces' es el concierto de Adriana Lucía con Herencia de Timbiquí, una forma de unir los sonidos de los mares Atlántico y Pacífico, tan cercanos en muchos aspectos. Los artistas estarán en el Teatro Cafám y desde allí se emitirá vía streaming por las redes del teatro, a partir de las 7 de la noche del 5 de diciembre. Boletas: 42.000 pesos. De venta en latiquetera.com.



Navidad en Hayuelos

Papá Noel, instalado en su casa del Polo Norte debido a que debe cuidar su salud, no estará este año en Hayuelos, como es tradicional, pero sí se comunicará con los niños a través de las redes sociales del centro comercial, dándoles mensajes de felicidad y motivándolos para que ellos y sus padres se cuiden este diciembre y así poder reunirse el año entrante.



Quienes vayan a ver Villa Navidad, el espectáculo anual con más de 10.000 figuras, así como el resto de la iluminación, pueden estar tranquilos, pues el lugar tiene todas las medidas de limpieza y bioseguridad. En este 2020, los regalos que se donen serán entregados a los niños del hospital pediátrico La Misericordia. De 11 a.m. a 7 p. m. hasta el 11 de enero. Calle 20 n.° 82-52, Bogotá.



‘Camilo’, obra de La Candelaria

En idartesencasa.gov.co se presenta la obra Camilo, montaje del Teatro La Candelaria, que conmemoró los 50 años de la muerte del sacerdote guerrillero y el medio siglo del grupo teatral. En esta propuesta, los actores ponen sus cuerpos para buscar los restos de Torres Restrepo y mostrar no solo su pensamiento sino la decisión de ir a la ilegalidad y morir en combate. 4 de diciembre, a las 8 p. m.



‘Más allá de las canciones’

Burning Caravan presenta este espectáculo. El grupo, conformado por músicos de Francia, Chile y Colombia, hace una propuesta sonora y teatral que invita a la fiesta. El conjunto estará en vivo y en directo desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y se podrá disfrutar por las redes de la entidad el 5 de diciembre, a partir de las 8 p. m. Las entradas se consiguen tuboleta.com y valen 25.000 pesos.



Festival de pódcast

El 5 y 6 de diciembre se lleva a cabo 'Al oído', con charlas, talleres y una muestra de los mejores pódcasts, en el que participarán invitados de Colombia, Chile, España, Argentina, Estados Unidos y Perú a través de una plataforma digital y las redes de RTVC, que organiza este encuentro gratuito. Inscripciones abiertas en la página https://www.rtvc.gov.co/festival-iberoamericano-podcast.



Música del parque a la casa

El 8 de diciembre, Polikarpa y sus Viciosas, banda punk, presenta su nuevo disco, Hijas de la rebeldía, y cantará con I.R.A., de Medellín, para celebrar 35 años de carrera, a partir de las 6 p. m. Antes, a las 5 p. m., se emitirá un concierto de Xibalba, banda estadounidense de rock duro. Por el Facebook de Idartes y de los Festivales al Parque.



Días y noches del libro

en la página web de la Cámara Colombiana del Libro, www.camlibro.com.co/DiasyNochesDelLibro, se desarrolla esta actividad, organizada por la entidad, el Ministerio de Cultura e Idartes, para que se compren libros como regalo de Navidad. A través en la web de la Cámara se accede a recomendaciones, lecturas y guías de novedades. Será del 5 al 8 de diciembre.



Feria del Libro de Guadalajara en Colombia

Al realizarse esta feria de manera virtual, se tiene acceso a varias de las actividades. El 4 de diciembre, a las 6 p. m., Leonardo Padura y Gonzalo Celorio conversarán con Patricia Kolesnico. El 5 de diciembre, a las 6 p. m., Salman Rushdie y Javier Cercas hablarán con Patricia Kolesnicov. Y el 6 de diciembre, a la 1 p. m., J.J Benítez conversará con Daniel Rodríguez Barrón sobre La gran catástrofe amarila. Por el Facebook @planetadelibrosco.