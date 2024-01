Derroche de conciertos en 2024, el regreso de Gabo y secuelas en el cine: ¿qué esperar?

El 2024 ya tiene una nutrida agenda de hechos que marcarán la vida cultural. A continuación, una relación de los libros más esperados, los conciertos, lo que veremos en materia de arte, cine y televisión.

Una avalancha de conciertos

La banda mexicana que ha conquistado a millones en el mundo. Foto: Cortesía Warner Music

Este año que viene será el de los grandes conciertos en Colombia. Tras un impresionante despegue de este apartado de la industria musical, ya se tiene una poderosa agenda de recitales que van del rock, a la electrónica y la música urbana.



De los shows más esperados es el de Iron Maiden, que tocará el 22 de noviembre de 2024; aunque falta todavía un buen tiempo para verlos, las 42.000 boletas se vendieron recientemente en pocos minutos. Tocarán en el estadio El Campín de Bogotá.



También vendrá Nick Carter (de los Backstreet Boys)en una gira en solitario el 12 de enero en el Teatro Astor Plaza de la capital colombiana.



El español Quevedo estará en el Movistar Arena el 20 de enero. Y Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses, aterrizará el próximo 26 de enero en el Royal Center. La lista es larga y muy ecléctica.



El polémico Morrisey cumplirá una cita en el Movistar Arena el 10 de febrero, mientras que Luis Miguel tocará con fechas en Cali (Estadio Olímpico Pascual Guerrero), el 15 de febrero, y dos citas en Bogotá, en el Coliseo Med Plus, el 17 y 18 del mismo mes. La nueva edición del Festival Estéreo Picnic se llevará a cabo entre el 21, 22, 23 y 24 de marzo en el Parque Simón Bolívar.



El panorama también tendrá a artistas como Air Supply, que regresa al país en un recital el 2 de abril (en el Movistar Arena); Karol G, que va a repetir el éxito que tuvo en Medellín con sus recitales este año, presentándose en Bogotá el 5 y 6 de abril, en el Campín.



Maná estará el 12 de abril y Megadeth, el 21 y 22 del mismo mes; mientras Juanes vendrá con una gira del 16 al 25 de mayo, pasando por Medellín, Cali, Pereira, Bogotá y Bucaramanga. Una muestra de un regreso poderoso de conciertos que tiene más opciones y sigue creciendo.

Libros: El regreso de Gabo

Facebook Twitter Linkedin

En agosto nos vemos, portada de la novela póstuma de García Márquez. Foto: Random House

Desde el anuncio de su salida, la novela inédita de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, se convirtió en uno de los hechos literarios más esperados del 2024. Se fijó el natalicio de Gabo, el 6 de marzo, cuando el escritor habría cumplido 97 años, para que vea la luz esta historia sobre una mujer que durante una noche al año sale de su vida cotidiana para vivir un romance.



Otros estrenos son las memorias de Salman Rushdie, tituladas Cuchillo, sobre el atentado que sufrió en 2022; la novela La ciudad y sus muros inciertos, con la que Haruki Murakami pone fin a seis años de silencio, y la nueva de Paul Auster: Baumgartner. Entre los grandes aniversarios, el mundo celebra el centenario de la muerte de Kafka y Colombia, los 100 años de La vorágine.



Cine: Los grandes estrenos atrasados del 2023

Facebook Twitter Linkedin

Cartel de la película Dune Foto: archivo particular

Después de aplazar premiaciones y estrenos por la huelga en Hollywood, en 2024 llegarán las esperadas Dune: parte II, Deadpool 3 –que traerá de nuevo a Hugh Jackman como Wolverine–, la segunda parte de Inside Out (a ver si Disney levanta cabeza), la quinta película de John Wick, la precuela de Gladiator, y la arriesgadísima Joker: Folie à Deux .



También habrá espacio para títulos originales como Mickey 17, de Bong Joon Ho (Parásitos), con Robert Pattinson; Back to Black, el biopic sobre Amy Winehouse; Challengers, de Luca Guadagnino con Zendaya; If, dirigida por John Krasinski; o The Watchers, debut en la dirección de Ishana Shyamalan, hija del director de El sexto sentido.



El veterano Clint Eastwood (de 93 años) presentará Juror #2. También llegará The Book of Clarence, con Benedict Cumberbach y James McAvoy y, después de décadas, volverá Beetlejuice en un segundo filme con Michael Keaton y Winona Ryder. En cuanto a cine colombiano se destacan filmes como el thriller Auxilio, con Marcela Benjumea, y Yo vi tres luces negras, de Santiago Lozano, seleccionado en la Berlinale.

El 'streaming' y la TV tendrán sabor colombiano

Facebook Twitter Linkedin

La miniserie se estrenará en enero del 2024. Foto: Cortesía de Netflix

El 2024 tendrá una importante conexión con Colombia, ya que se tiene preparado el estreno de la serie Cien años de soledad, inspirada en la obra homónima de Gabriel García Márquez, que desde ya se erige como la producción más ambiciosa de Netflix en Latinoamérica.



Como también lo será la nueva serie Betty la fea, que llegará el próximo año en Prime Video.



Asimismo, el próximo 25 de enero Netflix estrenará Griselda, serie que se basa en la vida de la narcotraficante Griselda Blanco, que será interpretada por Sofía Vergara, quien dará un giro en su registro actoral de comedia en esta nueva producción.



Hay mucha expectativa por la serie de Disney+ Echo, una mirada más violenta y adulta dentro del universo de superhéroes de Marvel. También se espera el retorno de la segunda temporada de House of the Dragon y el segundo ciclo de The Last of Us, ambas de HBO (y que se verán igualmente por la plataforma Max). Prime tendrá en el 2024 el estreno de Fallout, basada en el famoso videojuego. AppleTV+ también lanzará las series Masters of the Air y Disclaimer.

Gastronomía: creatividad y renacimientos

Facebook Twitter Linkedin

El Chato, número 2, en el listado de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina. Foto: Latin America's 50 Best Awards

Seguirán destacándose los restaurantes que le den rienda suelta a la creatividad con nuevos usos de ingredientes locales y que busquen aprovechar todo su potencial (evitar el desperdicio de comida es una tendencia cada vez más potente).



Esto llevará a destacarse más a restaurantes que trabajen su propuesta como un laboratorio respaldado por la investigación de ingredientes del territorio y con huertas que permitan trabajar los vegetales que sirven. Por otro lado, habrá más énfasis en lo vegetal, la comida plant-based (hecha a base de plantas) es un mercado que sigue creciendo. En materia de reconocimientos a nuestros restaurantes,



El Chato tendrá el reto de mantener sus altas posiciones en los rankings de Los 50 Best, al igual que Leo.

Arte: la fiesta será surrealista

Facebook Twitter Linkedin

El artista plástico Salvador Dalí fue una maestro de la irreverencia a lo largo de su vida. Foto: Archivo particular

Este será el año de Salvador Dalí (foto). En mayo se cumplen 120 años del nacimiento del más grande exponente del surrealismo, así como los 35 años de su fallecimiento, el próximo 23 de enero. También se destacan los homenajes que habrá por los 70 años de la muerte de la pintora mexicana Frida Kahlo (13 de julio); los 80 años de la muerte del pintor Edvard Munch (23 de enero), el autor de El grito, y se conmemoran ocho décadas del fallecimiento del artista ruso Vasili Kandinski, pionero de la abstracción y el expresionismo. En mayo, se cumplen 200 años desde la fundación en 1824 de la National Gallery de Londres, uno de los museos más importantes de Europa, con la inauguración de 12 exposiciones simultáneas.

