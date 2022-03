Miles de personas y pequeños empresarios se han visto afectados por el aplazamiento de Jamming Festival 2022, el cual estaba programado para este fin de semana en las instalaciones de Playa Hawái, en la ciudad de Ibagué, con la participación de más de 90 artistas.



Este no es el primer aplazamiento. El evento inicialmente estaba programado para hace casi dos años, pero debido a las restricciones del COVID-19 tuvo que ser aplazado.

Además, desde hace varias semanas se ponía en duda en las redes sociales la realización de este festival de música debido a la cancelación de varios artistas.



Ahora, son miles de personas afectadas, tanto quienes adquirieron boletas, como empresarios que denuncian que los adelantos de dinero fueron pequeños y ahora tienen productos represados que no podrán vender.



Igualmente se han visto afectados los encargados de montar la infraestructura para los conciertos, quienes este viernes están desmontando todo. Lo que más preocupa a los empresarios es que no tienen certeza de que el valor pactado en los contratos sea pagado.



Además, denuncian los proveedores que los encargados del Jamming Festival continúan desaparecidos y no les han dado ninguna explicación al respecto.



Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que ya está investigando y haciendo vigilancia al caso porque se "evidenció a través de visitas administrativas de inspección y requerimientos de información, que al parecer las condiciones inicialmente informadas sobre el evento, los artistas y el orden de las presentaciones de los mismos, habían variado, sin que presuntamente se hubiesen informado a los consumidores de manera clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea".



El aplazamiento del Jamming Festival fue comunicado apenas este jueves 17 de marzo, por lo que los proveedores han manifestado y mostrado en redes sociales que todo estaba listo este viernes para el gran evento. Además, muchos artistas internacionales, como la agrupación argentina Vilma Palma e Vampiros se encuentran en Colombia.