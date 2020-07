'Se busca mujer con liderazgo para Miss Universe Colombia'

Aunque todavía no se sabe dónde se va a realizar ni la fecha exacta, un correo de la organización mundial de Miss Univese les llegó a todos los dueños de las franquicias anunciándoles que la elección mundial será en diciembre de este año y que la entidad debe tener el nombre de la representante de cada país por tarde el primero de noviembre.

Así las cosas, explicó la dueña del franquicia en Colombia, Natalie Ackerman, en la rueda de prensa por plataformas que se realizó para presentar la apertura de inscripciones, la representante “debe estar escogida, por tarde, el 31 de octubre”.



Las inscripciones para la competencia nacional ya están abiertas en la página missuniversecolombia.org y durarán tres semanas. Se trata de un registro sencillo con los datos de cada aspirante, “pero, especialmente, queremos que ya sea una líder, que haya hecho algo por su comunidad cercana en este momento del covid-19 y demostrarlo”.



Entre las condiciones para poder participar están tener entre 18 y 28 años, no haber estado casada y reunir las condiciones del concurso.



El objetivo, agregó Ackerman, es que participen mujeres de los 32 departamentos del país. La fase uno, por la emergencia, será virtual. A partir de la 2, cuando ya se vayan escogiendo las participantes, se hará un recorrido por distintas zonas, siguiendo las medidas nacionales y regionales, y se realizarán las grabaciones con las candidatas una a una, con un equipo de producción reducido, sin público y con transmisión vía streaming.



Además, teniendo en cuenta que el canal RCN es el medio aliado, la escogencia este año se hará en Bogotá, donde se concentrarán las finalistas.



“Esa elección será sin público, pero tendremos un gran espectáculo”, agregó Teo Eheverría, productor de la organización. La anfitriona de las finalistas será Valerie Domínguez, ex señorita Colombia y quien compitió en Miss Universo el mismo año que Ackerman lo hizo por Alemania.



Además, Ackerman dio a conocer los aliados del concurso, entre los que figuraN una empresa de aviación, así como casas de ropa, zapatos, accesorios y joyas; medicina estética y compañías de alimentos.



E informó que ante el éxito de la convocatoria para el diseño de la corona (llegaron casi 200 propuestas), los cinco finalistas se unirán al diseñador mexicano Ricardo Patraca para la corona que llevará la elegida, que reunirá elementos de la cultura colombiana, como “oro, esmeraldas y café”, entre otros.



CULTURA