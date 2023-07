La comediante y actriz Rosie O'Donnell sorprendió esta semana a sus seguidores, en las redes sociales, al revelar detalles de la evolución de la salud de la famosa cantante Madonna, dando un parte de tranquilidad y afirmando que la 'Reina del pop' se mejora de manera satisfactoria.

Rosie O'Donnell ha acudido recientemente a las redes sociales para informar a sus seguidores sobre el estado de salud de Madonna. O'Donnell respondió a las preguntas en Instagram, asegurando a sus seguidores que el icono del pop es "bueno" y actualmente se recupera en casa. Añadió:



Según el portal 'us.marca.com', O'Donnell dijo en sus redes: "Se está recuperando en casa - es muy fuerte en general".



Por ahora, la gira mundial de Madonna, 'The Celebration' (La celebración) está suspendida. La semana pasada la cantante alertó al mundo al conocerse que estuvo en una unidad de cuidados intensivos y fue intubada.



Ahora, ya en su casa, en recuperación, se dio a conocer hace poco que Madonna habria puesto en riesgo su vida por los excesivos ensayos de la coreografía de su gira.



El objetivo de la estrella era que los conciertos salieran perfectos y abusó de su estado físico. Por este motivo, la estrella de 65 años tuvo que suspender su 'tour'.



Más exactamente, porque recientemente ha recibido comentarios sobre su edad y quería demostrar que seguía tendiendo un estado físico envidiable.



“Estaba trabajando horas extras, pero claramente no aguantó y las personas a su alrededor le han estado recordando que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25. Ella necesitaba controlar su ritmo. Esforzarse tanto era extremadamente arriesgado”, dijo una fuente y fue publicada por el medio Quién.