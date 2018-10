Sofa, un universo de ocio y fantasía

Nunca me han gustado los videojuegos, es más, siempre traté de evitar jugarlos y por ende aprenderlos. La ciencia ficción y los universos desconocidos no han sido mis series ni películas favoritas. He preferido otras cosas, de pronto más realistas, más de nuestra época o de historias de años atrás. Se puede decir que ‘geek’ no soy

He visto como cada año personas de mi núcleo de cercanía esperan con emoción los días del Salón del Ocio y la Fantasía, donde, según ellos, tantos universos que han visto en las grandes y pequeñas pantallas toman forma y lugar en la vida real.



Este año tomé la iniciativa de entrar en este mundo, tan desconocido para mí, para conocer cuál es la razón por la que Corferias acoge anualmente, por estas fechas, a más de 500 mil visitantes.

Fantasía en todos lados

Mucho antes de llegar al centro de convenciones ya es posible ver las decenas de personas que con ansias esperan poder ingresar a los 23 pabellones que están dispuestos para esta feria y que tienen una historia diferente para contar. Aunque las filas de ingreso parecen interminables, estas son solo el motor de la adrenalina para quienes cuentan los metros que los separan entre la taquilla y los torniquetes de entrada.



Adentro muchos corren de un lado a otro esperando poder conocer todo lo que hay, mientras otros se toman la visita con más calma. Lo cierto, al menos para mí, que ya empezaba a tener preguntas en mi cabeza con relación a varias cosas que iba viendo desde el primer paso que di dentro del recinto, es que con tanto que tenía enfrente ya me sentía en una película que combinaba magos, hagas, superhéroes y personajes animados.



‘¿Por dónde empezar?’, fue la pregunta que me hice al darme cuenta de lo mucho que había para conocer: salones llenos de comercio relacionado a series y películas; un pabellón completo con marcas de videojuegos en donde era posible jugar gratis en realidad virtual o en formas convencionales; un circo con malabaristas de diversos tipos; presentaciones de baile y música en vivo: skatepark, donde aficionados y profesionales hacían piruetas en sus patinetas; escaladas verticales en un muro de más de cinco metros de altura; y carreras de carros como si fuera Mario Kart.



Sin embargo, el protagonismo no se lo llevan las actividades que hay para hacer en todo Corferias. Antes de ingresar ya me había dado cuenta de la cantidad de personas, hombres y mujeres, pequeños y grandes, que optan por venir hasta aquí caracterizados de algún personaje. Al no saber exactamente la razón y pensar que esta convención era más una fiesta de disfraces la pregunta necesitaba una urgente respuesta.

Cosplayers

Camilo González es estudiante de gastronomía y en su vida cotidiana trabaja como cocinero en un restaurante de la ciudad. Lleva tres años haciendo Cosplay y para este año quiso representar a Vladimir, su personaje favorito del videojuego League Of Legends. En



No está solo, junto a él, dos personajes más del juego, con todo un atuendo que desde lejos denota el trabajo que tuvo que pasar. Resalta su abrigo rojo con bordes dorados y una serie de cadenas en su pecho de color plata, acompañadas por la representación de unas garras en los dedos de sus manos. No es lo único que brilla, su cabello es totalmente blanco y en sus párpados sobresalen unas sombras de color morado.



Como él, centenas de niños, jóvenes y adultos, se toman el trabajo de ser cosplayers, que en español significa ‘interpretar disfrazados’ y en palabras de Camilo es “exteriorizar toda la imaginación que se tiene en la mente, expresando todos los sentimientos de uno a través del personaje que está representando, siendo él y viviendo lo que él sentiría”.



El trabajo se nota, realmente, y llama la atención. Recorrer Sofa significa detenerse cada metro a apreciar cómo una persona del común ahora se ha convertido en un personaje de series como Dragon Ball, películas como Capitán América, o cómics como Escuadrón Suicida.



Precisamente este último estuvo de moda el año pasado y recorriendo la feria encontré la caracterización de Harley Quinn -mucho mejor que otras versiones-. Le pregunto entonces cómo define ser un cosplayer a lo que me responde “ser otra persona por un día”.



Esta respuesta es común entre los aficionados al tema, quienes llegan a la conclusión de que ser cosplayer va a más allá de simplemente usar un disfraz como si fuera un 31 de octubre, sino tomarse la tarea de ser un personaje que le gusta y con el que se siente identificado por alguna razón, vivirlo al máximo y, en muchos momentos, llevar a vivir a otros la experiencia de pasar de lo virtual a lo real.



Concluye mi encuentro con Camilo, o mejor, con Vladimir de League of Legends. A nuestro alrededor, hay por lo menos cinco personas esperando tomarse una foto, y entonces me cuenta que lo mejor de ser y hacer un cosplayer es poder “ver la alegría de las personas al encontrarse con su personaje favorito”.

Salón del Ocio y la Fantasía 2018 Foto: Víctor Manuel Cocomá Salón del Ocio y la Fantasía 2018 Foto: Víctor Manuel Cocomá Salón del Ocio y la Fantasía 2018 Foto: Víctor Manuel Cocomá

En este universo caben todos

Llegué a este gran salón pensando que, entre fanáticos de este tipo de producciones, iba a sentirme desplazado y no encontraría sentido para lo que viera en cada paso de la Feria. Sin embargo, la realidad es que Sofa es un lugar para todos los gustos, poco o mucho en cada pabellón existe la posibilidad de encontrar algo que sea de agrado.



Sin duda alguna es todo un universo, con sus propios personajes, sus propias formas de vivir y con una cultura distinta, pero que a la vez tiene la capacidad de envolvernos a todos de alguna manera, con algún detalle que llame nuestra atención. Desconozco cómo han sido las versiones anteriores, pero por lo menos en esta, sus organizadores lograron encontrar puntos de encuentro para familias enteras, para que todos sus visitantes encontraran en ella un motivo para volver a asistir.



Es fascinante, aún para aquel que no tiene empatía directa con estos mundos de fantasía o con estar rodeado de decenas de superhéroes, villanos y muñecos animados en un mismo día. No dejó de sorprenderme, por ejemplo, el sin número de overoles rojos y máscaras de Salvador Dalí que vi a cada paso; creo que si reunimos a toda esta cantidad de personajes se podría no robar la casa de la moneda de España sino todo el complejo Centro de Convenciones de Corferias.



El Salón del Ocio y la Fantasía se ha preparado muy bien para lograr atraer a todos sus visitantes y, aunque por momentos pareciera que el recinto se va quedando pequeño, las actividades y puntos de atracción le devuelven su fama. No ha sido de gratis que el Sofa haya logrado ganar la posición de ser la feria de este tipo más importante de Colombia, junto con los atractivos que ofrecen cada expositor y los demás encuentros, entre charlas y presentaciones, este universo de ocio y fantasía le da al visitante la posibilidad de viajar entre diversos mundos.



