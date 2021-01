¿Cómo se prepara Miss Colombia en pandemia?

Pese a que aún no hay una fecha confirmada para Miss Universo 2020, la representante de Colombia al evento, Laura Olascuaga, elegida en noviembre pasado en Barranquilla, no ha dejado de prepararse para el evento.



La bolivarense fue virreina en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena y su elección para ser la representante de Colombia a Miss Universo fue muy criticada precisamente por este hecho, por escoger a una candidata que venía del evento tradicional, dejando de lado a una treintena de jóvenes que se inscribieron pensando que se trataba de un concurso diferente. Por este motivo, recibió mucho matoneo en redes tras su escogencia.



Hoy, con el paso de los días, afirma que estar ocupada en su preparación ha hecho que se su mente se fortalezca. Además, inició la campaña Una ola de amor, que busca prevenir, precisamente, el matoneo y a través de ella busca que padres y profesores se unan y apoyen a los niños y jóvenes que pasan por momentos difíciles debido al bullyng.



Su objetivo es prepararse lo mejor posible para Miss Universo y por eso trabaja con el entrenador Miguel Ángel Márquez, buscando conoce sus fortalezas y debilidades físicas.



Hace dos años y medio, Márquez empezó a trabajar con Olascuaga, y desde un poco antes de su elección para Miss Univeso, hace tres meses, retomó el entrenamiento.



“Definitivamente había que resaltar su espalda elegante, su abdomen firme, sus piernas torneadas y sus brazos bien formados... Debíamos tener estas partes de su anatomía perfectamente funcionales para los eventos y pasarelas donde estaría siendo observada, evaluada y analizada”, dice Márquez sobre su trabajo.



Según el entrenador, las partes que más han trabajado “la zona media de piernas y glúteos, pues tenía el porcentaje de grasa corporal más alto, razón por la cual sus músculos estaban menos tonificados que hoy. Teniendo en cuenta que ella tiene una muy buena estructura corporal quise aprovechar para resaltar aún más su belleza y potenciar un tono muscular sutil y femenino en su cuerpo”.



Agrega que desde el primer mes de trabajo se lograron resultados, "pues ella se caracteriza por su determinación a la hora de trabajar por algo, desde el comienzo le explique cómo deberíamos llevar su proceso de entrenamiento cuando estaba conmigo pero también cuando no lo estaba y ella tal cual como acordamos todo lo cumplía al pie de la letra".

La reina entrena entre cinco y seis días a la semana, una hora en cada jornada, y dice que para ella este proceso es muy importante, "no solo por mi apariencia física, sino también por mi salud. Además cuando hago ejercicio libero mucho estrés y me relajo un poco de toda la carga del día y me llena de energía".



La pandemia no ha sido un límite para la reina, que sigue adelante con su preparación.



