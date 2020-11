¿Cómo se imagina su nueva normalidad?

Cuando empezó la emergencia, en marzo pasado, una de las frases que más se leían en las redes sociales era: “estoy reinventándome”.



Y sí, muchos, ante el encierro, aprendieron a convivir en su casa, hicieron limpieza profunda, reorganizaron los espacios y hasta iniciaron pequeñas empresas buscando nuevos recursos.



Pero el paso de los días fue fracturando la voluntad y cuando un buen número de personas perdieron sus empleos, empezó a emerger una nueva realidad, dolorosa, que afectó la economía y la salud mental de muchas personas a lo largo del planeta.



El covid-19 sigue ahí y ya tenemos una nueva fecha de aislamiento selectivo: 28 de febrero del 2021, lo que implicará una navidad y un año nuevo prudentes, por decirlo de alguna manera.



De este tema habla el sacerdote jesuita Luis Fernando Múnera en el blog Paz y desarrollo del domingo 29 de noviembre (blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo),



“Cuando empezó la pandemia nos hicimos muchos cuestionamientos sobre nuestro estilo de vida, los límites del planeta y nuestra economía depredadora y contaminante, la importancia de las cosas simples, del abrazo, de la conversación cara a cara, la necesidad de una espiritualidad fuerte que nos abra al más allá, nos dé fortaleza y esperanza. La frase ‘Si todo está conectado con todo’, parece más vigente que nunca. Nuestra humanidad soberbia se vio de repente en jaque por un organismo microscópico que nos amenaza a todos”, escribe.



Y sí, un virus que no vemos, pero que ha matado a más de 36.000 colombianos, nos tiene asustados, con controles, tapándonos, lavándonos las manos, limpiando los zapatos tan pronto entramos a la casa, pidiendo que esta enfermedad no nos toque.



Sigue angustiando ver las cifras diarias en las que la cantidad de muertos no baja de 150 personas, que es como si cada día un avión se cayera y todos fallecieran. Incluso, quienes decían que no llegaríamos a los 50.000 muertos en diciembre ya están analizando los datos con más juicio.



Muchos mayores han muerto durante esta emergencia. Muchos. Y con ellos se ha ido la memoria, la oportunidad de oírlos y aprender de su pasado, sentir sus enseñanzas, averiguar por los tíos abuelos que no conocimos pero cuyos nombres están por ahí, en algún lugar de nuestros recuerdos de tantos oírlos nombrar porque a lo mejor nos dijeron que nos parecíamos a ellos.



Aun así, hay un gran afán de retomar la vida, de salir, de ir a bailar y de viaje. Pero, como dice el sacerdote Múnera, hay que revisar un poco más allá nuestras conductas y nuestra idea de normal.



Colombia ya tiene listo un plan de vacunación y fue aprobada su gratuidad. Pero la vacuna aún no llega y hubo un ‘frenazo’ en el producto de Oxford y AstraZeneca, que admitieron errores y anunciaron más análisis. Es decir, seguimos a la espera por el lado de estas poderosas empresas.



Entonces, mientras no haya vacunación, nuestra idea debe ser seguir cuidándonos y mirando qué tanto más hay que erradicar de la vida, cómo podemos ayudar al otro y qué debemos hacer para convertirnos en mejores personas.