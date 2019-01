Así es la vida diaria de los hombres más ricos del mundo

Twitter elcafedejimmy

El creador de Microsoft, Bill Gates, fue noticia por una foto en la que aparece haciendo fila para comprar una hamburguesa. A pesar de ser el segundo hombre más rico del mundo, este hombre inicia su día con una taza de cereal de chocolate, luego revisa los titulares de las noticias en The New York Times, The Wall Street Journal y The Economist.



Cuando no trabaja, vive en su mansión en Washington, además, según New York Times, le gusta correr y ver series.