Comunidades cristianas, adventistas, bautistas, manonitas...todas celebran la Navidad a su modo y aunque parten de la misma premisa -el nacimiento de Jesús- tienen costumbres diferentes.



Durante la nochebuena las diferentes comunidades se reúnen en la oración y la interpretación de la palabra de Dios sobre lo que significa la presencia del salvador entre los hombres. Y al concluir las ceremonias, sacerdotes, pastores y fieles valoran el encuentro de las familias en sus casas alrededor de una cena y la entrega de regalos.



Hace unos años, EL TIEMPO conversó con representantes de esas comunidades que explicaron cómo celebran la Navidad, de acuerdo con su religión. A continuación, rescatamos sus testimonios.

El presbítero Gustavo Vásquez, vicario de la Arquidiócesis del Tolima, explica que en la Navidad "celebramos el misterio de la encarnación del hijo de Dios, el nacimiento de Jesús, el salvador del mundo, quien nos libra del mal y el pecado, lo que se traduce en alegría y expresión de amor a Dios. La celebramos con un tiempo de adviento, con la novena al Niño Jesús y el 24 en la noche, con una santa misa solemne luego de las 9:00. En casa acostumbramos a orar en familia, compartir regalos y después cenamos con mucho espacio para la alegría. El baile y el licor son algo popular y comercial, eso no lo promueve la iglesia católica".



Los adventistas, con la voz de Benjamín Gualteros, dicen: "Para nosotros la Navidad es una tradición por medio de la cual se recuerda el nacimiento de Jesús. No hacemos novena de aguinaldos ni adoramos pesebres. Sin embargo, la noche del 24 hacemos culto común y corriente después de las 6:00 de la tarde, hora en la que según la Biblia termina el día. Allí recordamos a Jesús, su misión como hijo de Dios, hacemos oración y cánticos de alabanza, también compartimos una cena con buñuelos y natilla. Mucha comida pero nada de licor. El 25 es de ofrenda al Señor, no trabajamos, permanecemos en ayuno y en oración".

La Navidad tiene dos significados: tradicionalmente es tiempo de alegría y unidad familiar. Foto: iStock

Holmer Collazos Mahecha, de cristianos de la Asamblea de Dios,: "La Navidad tiene dos significados: tradicionalmente es tiempo de alegría y unidad familiar. En lo espiritual celebramos el nacimiento de Nuestro Señor Jesús, aunque en diciembre no nació. Por razones comerciales la gente ha perdido el sentido de la fecha, no se tiene la conciencia de que vino el salvador. La Navidad no es un momento, ella debe ser eterna".



"Antes de la nochebuena hacemos pesebre y también la novena. En algunas comunidades cristianas la noche de Navidad hay culto desde las 7:00 p.m. hasta las 12:00 de la medianoche. Posteriormente se reúnen en familia en sus casas. Pero hay otras que realizan el culto de 7:00 a 8:30 de la noche para darles espacio a los hermanos de compartir con sus familiares y de aprovechar el espíritu navideño. Durante la ceremonia le damos gracias a Dios, se predica su palabra y reflexionamos sobre el tema, especialmente sobre la importancia de vivir todo el año en un ambiente de alegría, amor al prójimo, como en Navidad. En nuestras casas preparamos una cena y celebramos sin licor".

Los pentecostales, representados por John Jairo Tabares, comentan: "La Navidad no tiene una relevancia como pasa con los católicos. Sin embargo, reconocemos la Navidad y la relacionamos con el nacimiento de Jesucristo. El valor espiritual está en permitir que Jesús nazca en nuestros corazones, que transforme nuestras vidas, que haya una regeneración, ahí está su importancia. Jesús está entre nosotros como adulto, ya creció, ya no es un niño".



"El 21 de diciembre empezamos a celebrar la Navidad con una reunión de ayuno y oración en la mañana. La noche del 24 aprovechamos el momento para asambleas de acción de gracias por todo lo que el Señor nos ha dado en el año, a través de vigilias con la entonación de cánticos, pero alejados de la tentación del consumo y el comercio. A los niños los preparamos en una escuela bíblica vocacional sobre el significado real de la presencia de Jesús entre nosotros. Organizamos un banquete que llamamos la santa cena y compartimos un asado".



Luis Ernesto León, de los menonitas, "es claro que la Navidad es una fecha comercial, pero recordamos el nacimiento de Jesús y no hablamos del Niño Dios, sino de Jesús como hombre en su parte humana y divina. Celebramos su advenimiento más que el nacimiento. La celebración en comunidad ya la realizamos el domingo 19 con un culto de oración, reflexión y alabanza. Luego rematamos con lechona y masato. El 24 esperamos compartir en familia, hacemos brindis con vino y comemos natilla y buñuelo. Hacemos el pesebre pero no lo adoramos, lo vemos como una remembranza de la humildad en que nació Jesús".

Para los bautistas, Navidad es la celebración del cumpleaños de Jesucristo. Foto: iStock

Henry Martín González, de los evangélicos luteranos: "La encarnación de Jesús es el regalo más divino que nos ha dado el Señor. En nuestra congregación trabajamos con niños y la noche del 24 realizamos una ceremonia especial en la que los niños son los protagonistas con actos de alabanza a Dios. También compartimos la santa cena con el pan sin levadura y el vinotinto. En nuestras casas hacemos oración, damos gracias a Dios y luego salimos a compartir con los vecinos".



Finalmente, para los bautistas, dice José Zábala, "Navidad es la celebración del cumpleaños de Jesucristo, el salvador de los pueblos. La nochebuena hacemos un culto especial, una reunión de alabanza después de las 7:00, con cánticos, oraciones y reflexionamos sobre lo que la Biblia dice sobre Jesús, quien nos invita a llevar una vida agradable a sus ojos. En las casas no bailamos ni tomamos licor porque esto es ajeno a los principios cristianos. Lucas dice que los ángeles celebraron alabando y glorificando a Dios. Los pastores lo adoraron; María y José reflexionaron y los reyes magos lo adoraron y le hicieron ofrendas en oro, mirra e incienso, en ninguna parte se habla de bailes y licor".

